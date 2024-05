La sorprendente reacción de su novio al saber que Verónica Toussaint tenía cáncer

En el momento menos esperado de su vida, Verónica Toussaint, la reconocida conductora mexicana cuya muerte ha conmocionado, encontró el amor que la acompañó hasta el último suspiro.

Durante su participación en el programa “Divina Comida” conmovió a sus seguidores al compartir la historia de amor que floreció en medio de su batalla contra el cáncer de mama, enfermedad contra la que luchó valientemente por varios años.

Verónica Toussaint y el inicio de un gran amor

Verónica estaba en su segunda cita con su actual novio, decidió revelarle que había sido diagnosticada con cáncer de mama. La respuesta de él fue tan sorprendente como la historia de amor que se convertiría en un gran soporte durante su tratamiento.

“Era la segunda vez que me veía en su vida. Era el segundo date, después fuimos a mi casa, me da mi primer beso y me dice una joya: ‘besas cabrón... por favor no te mueras’ y solté un carcajadón”, compartió Verónica. La comedia, un aspecto esencial en su vida, fue clave en ese momento tan delicado para continuar con esa nueva aventura.

Verónica Toussaint: así le dio la noticia a su novio de que padecía cáncer

Desde el momento en que su novio supo sobre su diagnóstico, no dudó en brindarle todo su apoyo. “Al contrario, va a ser un honor estar contigo”, le dijo él, cuando ella fue honesta al explicarle lo que le esperaba con ese primer tratamiento de quimioterapia. Esa respuesta la cautivó y la llenó de esperanza en uno de los momentos más críticos de su vida.

Verónica destacó la importancia de contar con alguien que va más allá de un apoyo anímico, sino que también estuviera dispuesto a acompañarla en su batalla contra el cáncer, la cual nadie la aseguraría que no iba ser larga o difícil.

“Yo espero que mi novio todavía me aguante, es muy hermoso, lo amo, es lo máximo y lo conocí apenas que iba a empezar la quimio”, mencionó Verónica en el programa.

Un año de lucha y amor

Un año después de que Verónica Toussaint anunció públicamente su diagnóstico de cáncer de mama y el inicio de su tratamiento, la conductora compartió su experiencia en un programa en televisión.

“Imagínate enamorarte mientras andas defendiendo tu vida”, reflexionó Verónica en la entrevista. A lo largo de este tiempo, la conductora enfrentó momentos difíciles, pero el amor tocó a su puerta de una manera inesperada.

Aunque Verónica no reveló el nombre de su pareja, mencionó que es un empresario textil que ha estado a su lado durante 16 quimioterapias, dos cirugías, dos infecciones de Covid-19 y 15 sesiones de radioterapia.

"Él es muy fantástico, se dedica al negocio de la ropa, es textilero, entonces, gracias a Dios no se dedica a esto”, comentó la actriz con una sonrisa.

Cambios de vida y superación

Además del apoyo emocional de su pareja, Verónica mencionó durante el programa “Divina Comida” los importantes cambios que hizo en su vida para enfrentar el cáncer. Modificó su alimentación, eliminó harinas, azúcar y lácteos, y comenzó a practicar la meditación. Estos cambios, junto con el amor y apoyo de su novio, fueron fundamentales en su proceso de recuperación.

“Estas cosas que saben sano y de repente no son tan sabrosas tuve que empezarlas a comer hace seis meses que empecé todo un proceso de quimioterapias y empecé a cambiar la alimentación cien por ciento”, explicó Toussaint.

La historia de Verónica Toussaint y su novio es un testimonio de cómo el amor y el apoyo pueden hacer una diferencia significativa en los momentos más oscuros. “Hizo que esos seis meses fueran increíbles”, afirmó la conductora, una muestra de que incluso en las circunstancias más difíciles, es posible encontrar luz y esperanza a través del amor y la compañía incondicional.

