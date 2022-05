Las CARAS del emprendimiento: Audette Jan

“París es la capital de la moda, pero México es la capital de la creatividad”, comenta nuestra emprendedora de la semana. Una pareja de franceses llegó a CDMX para quedarse con su emprendimiento Audette, un negocio con bolsas divertidas y coloridas.

Por Karen Huerta Arceo

Fotos Einar González

Las CARAS del emprendimiento: Audette

¿Cómo nació la idea de emprender?

A.J: Empecé a diseñar bolsos en París junto con mi pareja Charles. Llegamos los 2 a México y aquí encontramos la inspiración perfecta y el lugar indicado para abrir la tienda.

¿Por qué decidieron CDMX para emprender?

A.J: Fue mucha casualidad, llegamos a México hace 7 años. Nos encanta la ciudad, la arquitectura y la gente, encontramos el espacio perfecto para llevar a cabo nuestro proyecto y aprovechamos la oportunidad para explotar nuestra creatividad y libertad. Hace 5 años que fue cuando abrimos el negocio, yo no encontraba el tipo de bolsos que me gustaban, buscaba algo atrevido, divertido y con un diseño impecable, así que nos animamos a hacerlos nosotros. París es capital de la moda y México es de creatividad.

¿Qué es lo que más les ha gustado de tener su propio negocio?

A.J: El poder imaginar un diseño y que se pueda hacer realidad. Me ha pasado que camino en la calle y veo a gente con nuestras piezas, eso me inspira y me gusta mucho.

¿Qué te inspira para diseñar?

A.J: Al principio basaba mi inspiración en cosas muy básicas y geométricas, ahora es diseñar más allá de piezas impecables, es ir por colecciones divertidas y coloridas que le den un toque perfecto a todo tipo de outfits.

¿Qué consejo le darías a los próximos emprendedores?

A.J: Hay muchas personas que quieren emprender y que todo sea perfecto, pero deben de animarse a empezar desde cero, aceptar cuando tienen errores y analizarlos para mejorarlos cada día y puedan lograr posicionarse dentro del mercado.

Te puede interesar: REGINA CASTILLO SE INSPIRÓ EN LA NATURALEZA PARA CREAR SU PROPIA MARCA DE JOYERÍA