Qué película romántica ver según las características de tu zodiaco

Dinos tu signo del zodiaco y te recomendaremos una película de amor.

¿No sabes qué película ver durante la cuarentena? Aquí te decimos qué filme se adecua a tus gustos dependiendo del día en que naciste.

Qué película romántica ver según las características de tu signo zodiacal

1. Acuario – Recuérdame

Los acuarianos le tienen miedo al compromiso, por eso buscan relaciones inusuales y poco convencionales. Disfrutan de un amor provocativo y al mismo tiempo leal; son creativos e independientes, y buscan lo mismo en una pareja. La película Recuérdame retrata un amor pasional y complicado, algo similar a lo que buscan las personas de este signo zodiacal.

2. Piscis -Secreto en la Montaña

Los piscianos tienen un corazón enorme y una personalidad encantadora; siempre ven lo mejor de las personas y le dan importancia a su esencia, dejando a un lado los detalles banales. Son cariñosos, tiernos, sensibles y complacientes. Tienen una increíble capacidad para amar, por lo que sus relaciones suelen ser muy sanas y positivas.

3. Aries – Perdona Si Te Llamo Amor

Debido a que son románticos, apasionados e intensos, las personas de este signo zodiacal buscan una historia de amor única. La diversión entre pareja es extremadamente importante para los arianos, además de que la adrenalina les resulta una clave indispensable para mantener vivo el amor.

El filme ideal para los nacidos entre el 21 de marzo y el 20 de abril es Perdona Si Te Llamo Amor, una trama que envuelve al amor y el destino cuando un ejecutivo de 37 años de edad se enamora perdidamente de Niki, una estudiante de 17 años que pronto se convierte en el amor de su vida.

4. Tauro – Un Amor Para Recordar

Las personas de este signo zodiacal tienen a ser dependientes, nobles, hogareños y tradicionales; adoran sentirse queridos y lo dan todo por sus seres queridos. Los taurianos buscan fidelidad, seguridad y estabilidad en su pareja.

5. Géminis – Amigos con Beneficios

Aquellos nacidos entre el 22 de mayo y el 21 de junio tienden a ser sumamente divertidos y alivianados, por lo que no disfrutan que su pareja sea posesiva, celosa ni dependiente. Las personas del signo zodiacal Géminis buscan un amor lleno de estimulación, libertad y espontaneidad. La rutina es uno de sus principales enemigos, por lo que se sentirán identificados con el jovial romance de Jamie y Dylan en Amigos con Beneficios.

6. Cáncer – Volver a Empezar

Los cancerianos buscan un amor desinteresado, puro y leal. Debido a que tienden a ser inseguros, su pareja ideal debe creer en ellos y en sus capacidades. En Volver a Empezar, Keira Knightley y Mark Ruffalo protagonizan un romance basado en la confianza, amistad y el apoyo incondicional

7. Virgo – La Vida de Adèle

Los Virgo son leales, fieles y amantes de las relaciones duraderas. Cuando encuentran a su pareja ideal, lo dan todo por ella y se oponen completamente a las aventuras o romances a corto plazo, algo similar al amor real y auténtico que tienen Adèle y Emma en la trama de La Vida de Adèle.



8. Leo – Stuck In Love

Las personas de este signo zodiacal tienen una naturaleza vanidosa; no les gusta pasar desapercibidos y prefieren las relaciones sin ataduras. Aunque se enamoren, les gusta mantener su independencia y libertad. Son fanáticos de los romances divertidos y con sentido del humor, por lo que seguramente encontrarán entretenida la trama de Stuck In Love, protagonizada por Lily Collins y Logan Lerman.

9. Libra – Cuando te encuentre

Los Libra aman la vida de pareja; son entregados y demandantes, su pareja siempre es su prioridad. Son extremadamente cariñosos, detallistas y comunicativos; siempre buscan estabilidad en una relación y cuidan su romance como el mayor tesoro del mundo. En la trama de Cuando Te Encuentre, Logan (Zac Efron) hará lo posible por encontrar y conquistar a una chica que le salvó la vida.

10. Escorpión – 365 DNI

Al ser el signo más intenso del zodiaco, las personas nacidas entre el 24 de octubre y el 22 de noviembre suelen ser explosivas, apasionadas, celosas y extremadamente románticas. Los escorpiones son dominantes y de vez en cuando manipuladores, les gusta que todo salga según sus expectativas. Es por eso que 365 DNI es una trama que sin duda disfrutarán las personas de este signo.

11. Sagitario – Ruby Sparks

A los sagitarianos les gusta mantenerse alejados de los conflictos; son partidarios de un amor divertido y aventurero, pero si tratas de controlar su vida, privarlos de su libertad y mantenerlos en una rutina, explotarán y buscarán la manera de alejarse. Tal es el caso de Calvin (Paul Dano) en Ruby Sparks, cuando la chica de sus sueños llega a su vida para hacerlo completamente feliz, pero también para poner su mundo de cabeza.

12. Capricornio – 500 Días Con Ella

El amor no es una prioridad para las personas de este signo zodiacal; su vida profesional y sus méritos van por delante, pero eso no quiere decir que no se enamoren ni que sean incapaces de demostrar su cariño. Suelen tener relaciones duraderas, sólidas y tradicionales. Por lo mismo, los capricornianos podrían sentirse identificados con la protagonista de 500 Días Con Ella, Summer (Zooey Deschannel).

Por Gabriela Velasco Ceja @gabrielavceja

Te puede interesar: Dime qué signo del zodiaco eres y te diré qué defecto tienes