Se llevó a cabo el primer torneo de Footgolf Televisa Regional a beneficio del CRIT Estado de México

El footgolf, es un deporte innovador que ha llegado para ayudar causas sociales como la del Teletón. Esta experiencia se ha realizado con éxito desde el 2022 en la ciudad de Puebla para apoyar la causa del Teletón y del CRIT Puebla.

En esta ocasión, el footgolf avalado por la Federación Mexicana de Footgolf extiende su acción social y llega al Estado de México para continuar la labor de apoyo al Teletón y al CRIT Estado de México.

En el marco del 27 aniversario de Fundación Teletón, TelevisaUnivision Regional Zona Centro, IZZI, Sky, Revista Caras, Impulmax, la federación nacional de footgolf y distinguidos patrocinadores, sumaron esfuerzos con el objetivo de recaudar fondos para el CRIT Estado de México a través del primer torneo de footgolf Televisa Regional presentado por Commscope, llevado a cabo el jueves 21 de noviembre en Bosque Real Campo Ejecutivo.

El torneo tuvo la participación de 150 jugadores quienes disfrutaron de esta experiencia en formato a GoGo conformado por equipos de 5 jugadores. Los asistentes, tuvieron la oportunidad de jugar y convivir con exjugadores profesionales de futbol de equipos como América, Pumas, Cruz Azul, Tigres, quienes se sumaron a esta noble causa fueron: Adrián Chávez, Guillermo Naranjo, Jesús Olalde, Odín Patiño, Anselmo Vendrechovski Junior “Juninho”, Julio César Pinheiro, Flavio Rogéiro.

En la comida de premiación se contó con la asistencia de 200 personas. El evento fue conducido por talento de TelevisaUnivision nacional: Nicola Porcella y Bárbara Torres, talento de TelevisaUnivision Regional de Puebla y Monterrey: Nadia de la Rosa, Patricio Aguilar, Michelle Orozco, Lluvia Carrillo y talento del Centro de educación artística de Televisa: Lex Meral y Mey Reyes.

Durante la comida se llevó a cabo la premiación a los mejores desempeños de categorías Pro y Amateur, Hole in one ́s, Long drive, precisión drive. Se entregaron más de dos millones de pesos en premios, entre lo que destacaron los premios para los hole in one: Omar Llamas, ganador del hole in one del hoyo 1 acreedor a 1 auto BYD Dolphin Luis Cayuela, ganador del hole in one hoyo 16 motocicleta BMW G310.

Daniel Guizar, ganador del hole in one del hoyo 6, acreedor a una cuatrimoto ATV 180. Adicional existieron premios para los mejores desempeños y equipos, así como regalos para la rifa, donde la venta de boletos va íntegra al donativo del Teletón. Se rifaron: viajes, relojes, playeras y gorras del Toluca F.C. laptops, pantallas, asadores, scooters, celulares, Thermomix, piernas de Jabugo, playeras y balones autografiados por el equipo bicampeón de la liga MX el América.

Al terminar la rifa, se dio paso a la subasta de piezas únicas y originales con certificado de autenticidad de las mejores empresas a nivel mundial: Jersey del Barcelona con firma de Messi, Jerséis del Real Madrid con firma de Ronaldo y MBappé , casco y traje autografiado por Checo Pérez, jersey de la selección de Argentina autografiado por Diego Armando Maradona, jersey de los Chicago Bulls autografiado por Michael Jordan, paquete de dos guantes autografiados por Mike Tyson y Canelo Álvarez, Balón de futbol americano autografiado por Tom Brady, entre otros.

El donativo al CRIT Estado de México, se destinará en función de las inscripciones y lo recaudado en las rifas y subastas del torneo.