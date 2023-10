Así es la nueva campaña de Tiffany & Co. de la que Anya Taylor-Joy es embajadora

La reconocida firma joyera dio a conocer su más reciente campaña de Alta Joyería presentada por la actriz y embajadora de la Casa, Anya Taylor-Joy, quien deslumbró con las icónicas creaciones Schlumberger by Tiffany & Co. y las obras maestras de Blue Book 2023: Out of the Blue.

Sobre la nueva campaña de Anya Taylor-Joy

Esta última campaña muestra un diálogo entre el legado y la modernidad de la Casa, a través de los extraordinarios diseños de Alta Joyería con diamantes y piedras preciosas que luce Taylor-Joy. El resultado: una perfecta y moderna interpretación del glamour clásico de Hollywood.



En palabras de Anya

“Es un honor ser el rostro de la campaña de Alta Joyería de Tiffany & Co. La Casa tiene una larga historia de diseño y artesanía, y estoy emocionada de formar parte de su excepcional legado”, expresó con emoción.

Así es la nueva colección de Tiffany & Co. Cortesía

Un trabajo detallado

La nueva campaña personifica la inigualable artesanía, el estilo inimitable y la excelencia que ha definido a la firma joyera durante 186 años, y marca una nueva era para iconos de Schlumberger by Tiffany & Co., como el Bird on a Rock.

La inspiración detrás

Impulsada por la legendaria creatividad de Jean Schlumberger y avivada por la visión de Nathalie Verdeille, Directora Artística de Joyería y Alta Joyería de la firma neoyorquina, Taylor-Joy da vida a las vibrantes figuras y motivos que han inspirado a los artesanos de Tiffany durante más de 160 años.