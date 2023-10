Fabrizio Buonamassa, director creativo de Bulgari, presenta las creaciones de alta relojería durante el SIAR

El Salón Internacional de Alta Relojería llega una vez más al Hotel St Regis México City para contarnos una historia del legado relojero de cientos de marcas. Bulgari ha firmado un pacto, a través de sus años, con la elegancia y con un craftsmanship sinigual. Año tras año elevan su juego, apostando por crecer su herencia relojera que combina de manera perfecta la tecnología con lo clásico.

Este año, una de las nuevas creaciones de Bulgari llega a nosotros. Octo Finissimo Carbon Gold. Para conocer más sobre esta pieza de relojería fina conversamos con Fabrizio Buonamassa en la Suite Bulgari, comprendiendo su camino y descifrando esta joya de la relojería fina.

Comenzaste estudiando diseño industrial. ¿Cuál fue el punto decisivo para ti cuando decidiste que el diseño era el camino que querías seguir?

Para mí, lo más importante es hacer bocetos. Comencé a hacer bocetos honestamente, tuve mucha suerte de empezar a los 4 años y toda mi carrera se basa en la habilidad que tengo para dibujar. Me apasionaban mucho los autos, no por su rendimiento o para mostrar algo, sino como un objeto, y empecé a hacer bocetos de ellos. Me uní al grupo Fiat en 1997 (aproximadamente), donde pasé 4 años dibujando autos, y me encantó cambiar porque esta industria se enfocaba mucho en los autos de alto rendimiento, pero no era tan interesante para mí. Me encantan los relojes, así que decidí enviar bocetos a Bulgari para ver si era posible diseñar relojes con ellos. Me uní a Bulgari en 2001 y diseñé joyas, relojes, accesorios y gafas de sol. Tuve la oportunidad de diseñar muchas cosas diferentes con los relojes, y la idea es muy abierta. Encontramos las piedras adecuadas y podemos hacer lo que queramos con piezas de tiempo increíbles. Amamos este tipo de enfoque para ser diferentes y pensar de manera distinta. Es una parte muy importante de la marca que tenemos: diferentes empresas de relojes, la división de joyería, accesorios y perfumes, el hotel y los resorts. Es una gran empresa que le encanta jugar con la consistencia en términos de estética, pero por otro lado te brindan la oportunidad de diseñar cosas diferentes.

Los relojes son un pilar para la industria de la moda y la tecnología. Tener una pieza tan fina en tu muñeca es más complicado de lo que parece. ¿Cómo converge la moda con la tecnología?

No sé si puedo responder a esta pregunta. Cambiamos nuestra percepción y nuestra forma de fabricar relojes, haciéndolos más delicados si los comparas con el pasado en cuanto a mecanismo y movimiento. Cuando me uní a la empresa, me di cuenta de que se trataba de una cuestión estética, pero sobre todo de si te gusta o no. La idea es cambiar este punto de vista. Sí, es un objeto muy segmentado en términos de diseño: o te encanta o no te encanta. No es para todo el mundo, pero hoy en día centramos la atención incluso en el aspecto técnico, que no existía en el pasado. Hoy en día tenemos un equilibrio adecuado entre estética y mecanismo. En el pasado, era solo nuestro punto de vista estético, pero ahora creo que hemos encontrado el equilibrio adecuado entre la parte mecánica y nuestro ADN italiano. Hay muchas marcas de moda que fabrican relojes con un enfoque totalmente diferente, menos centrado en el mecanismo. Quieren ser un casamentero, pero al final es un proceso muy largo. Para el OCTO FINISIMO pasamos 10 años. Podría ser muy largo, pero creo que si no tienes contenido técnico, es muy difícil ser parte de un mercado específico.

Cuando hablamos de EL RELOJ, hablamos de un reloj muy completo. Y cuando hablamos de moda, la moda es muy rápida, pero los relojes los compras para coleccionar. Por eso, el punto de vista de la moda es totalmente diferente cuando hablamos de relojes. Al final, es difícil imaginar un reloj de gran complicación con un enfoque de moda, porque para diseñar esos relojes se necesitan 3, 4 o 5 años, y la moda es muy rápida, por lo que es difícil hablar de moda y estos relojes de gran complicación.

Dijiste que eras fanático de diseñar autos. ¿Qué elementos del diseño de autos te inspiraron?

Muchas superficies, tableros, detalles, telas que encuentras en el diseño de interiores. No es tan fácil obtener inspiración, pero al final es difícil transferir entre autos y relojes. Pero hablando de formas y proporciones del cuerpo del auto, se toman ideas. Pero para mí, el reloj es tan pequeño que honestamente no tiene sentido, pero puede ser un estado de ánimo, una inspiración para elementos gráficos, y es algo que amo. A veces es innovador y radical, a veces el esquema de colores.

¿Cómo te inspiras en la naturaleza para incorporarla en los relojes?

Honestamente, no sé si la naturaleza me inspira. Cuando hablamos de flores o mariposas, sí, pero en nuestra empresa tenemos mucha inspiración geométrica. La inspiración está en todas partes, desde el paisaje de la Ciudad de México hasta otros lugares. Solo tienes que estar listo para captar los detalles adecuados, abrir la mente e intentar transferir e incorporar y que tenga sentido, de lo contrario, si tienes una gran idea, pero no encaja con la marca y el cliente no te sigue. A veces es fácil porque después de 20 años en la empresa soy capaz de imaginar desde el primer vistazo la evolución y posición del producto. Pero otras veces no es tan fácil porque tenemos solicitudes específicas de mercados específicos, relojes redondos, cuadrados y de otras formas. Necesitamos escuchar las necesidades y ser consistentes.

¿Cuál es el legado de Bulgari en la relojería fina y cómo continúa construyéndolo a través de los años?

El patrimonio de los finos relojes siempre es el mismo. Es el movimiento mecánico, que es lo único que perdura para siempre. El dispositivo electrónico se vuelve obsoleto y dejará de funcionar después de décadas. Creo que después de la primera parte de los relojes digitales, a los clientes también les gustaron los relojes mecánicos y ahora usan ambos. Si tienes un reloj digital, puedes ver los pasos, el día o incluso leer mensajes y correos electrónicos, pero cuando quieres sentir algo de herencia, como el reloj de tu padre o tu abuelo, inmediatamente pasas a los relojes mecánicos. Así que son dos mercados diferentes, pero al mismo tiempo se complementan. Los relojes digitales son accesibles, pero luego la gente vuelve a los relojes mecánicos para hablar sobre la historia, ya que el elemento mecánico es eterno.