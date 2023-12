Fashion recap: Los desfiles de moda más icónicos del 2023

El 2023 fue un año memorable para la moda. Este año trajo a las pasarelas mil y una tendencias que infestaron nuestros feeds de Instagram y nos dieron un montón de qué hablar. Desde los looks muy clásicos con un toque de innovación con el trompe l’oeil de Bottega Veneta, hasta los shows que tuvieron un poco más de ironía y kitsch-iness como el de JW Anderson para Loewe. Claro que hubo muchísimos shows que nos dejaron con la boca abierta, pero para que recordemos juntos y hagamos un recap estas son las pasarelasde moda más icónicas que ocurrieron en 2023.

El debut de Pharrell Williams en Louis Vuitton

La firma francesa Louis Vuitton había anunciado la entrada de Pharrell como director creativo unos meses después del fallecimiento de Virgil Abloh. Aunque el anuncio desconcertó a miles de clientes de la maison, la colección a cargo del rapero debutó en junio y ha sido un éxito desde entonces.

La pasarela, enmarcada con el atardecer parisino y con Pont Neuf que cruza el Río Sena, presentó los looks de la colección de Men’s Spring Summer 2024. Sus siluetas, muy a la Abloh con un desentendimiento por lo ostentoso, pero aun así con un toque parisian-chic enamoraron a la audiencia. Las referencias al R&B y la cultura del rap no faltaron, pues Pharrell comentó la importancia de esta en la moda y cómo el streetwear se había beneficiado de estos grupos y subculturas para su existencia. Sin duda una de las más importantes de este año.

María Grazia trae Dior a México

Desde su entrada a la maison, María Grazia Chiuri ha demostrado su compromiso con el savoir faire artesanal de distintas comunidades y grupos alrededor del mundo. En mayo del 2023 llegó por ocasión especial a los pasillos del Antiguo Colegio de San Ildefonso con el Cruise Collection 2024. Como apasionada por la excelencia en los textiles, María Grazia llega a México para explorar el legado de nuestro país y las comunidades que viven de su creación.

La colección no fue menos que excelente y, aunque criticada por los haters, fue una oda a tanto un icono que es Frida Kahlo, como a la fortaleza de las mujeres mexicanas ante los actos de violencia perpetuados por el sistema. La pasarela se llenó de modelos mexicanas que, en palabras de Chiuri, encapsulaban perfectamente lo que era la belleza mexicana. (Dato curioso sobre la colección: se dice que los looks no estuvieron a la venta pues la maison no quería lucrar de esta, simplemente quería rendir tributo al país y a nuestra cultura).

Globalización en Bottega Veneta

Una de las hottest brands (según el index de Lyst) de 2023. Matthieu Blazy, quien es director creativo de la marca, ha dejado en claro que si algo sabe hacer es crear piezas atemporales que por alguna razón amamos. El intrecciato de Bottega (que es el entretejido típico de la piel) se ha convertido en todo un staple look pero en sus últimas colecciones Bottega ha creado un nuevo staple que es su leather trompe l’oeil que a pesar de ser piel tiene un look como si fuera mezclilla o franela real. Esta colección en específico fue como un remix entre lo nuevo, lo clásico, lo tribal, y lo que nos hace. Casi como una exploración de todo lo que es el mundo textil y cómo estamos más unidos de lo que creemos sin importar de dónde seamos. Los contrastes entre los neutros, los colores y la mezcla de telas lisas, llamativas y las que tienen más textura, hacen de esta una de las colecciones más icónicas que ha visto el 2023.

Chanel takes over LA

La maison se sale de su natal París para apoderarse de la Costa Oeste. El barbiecore fue la tendencia más hot de inicios de año, y sin duda esta colección nos recuerda un poco a su fervor. Inspirada de la ciudad de ángeles, su energía y su música, Virginie Viard crea el Cruise 2023/2024 con un look muy a la 80s. Patines, calentadores brillos, colores vibrantes y mucho glam. Es que nos faltaba una colección de Chanel así de divertida y de juvenil.

Royal Eleganza en Jacquemus

Cuando decimos que necesitamos royalty treatment nos referimos al estilo Jacquemus. Simon Porte Jacquemus ha sido uno de los diseñadores que más ha cambiado la escena en los últimos años, creando piezas virales como la bolsa Le Chiquito y ahora, esta colección. Los jardines de Versalles fueron el escenario perfecto de esta pasarela, que hizo un mix extraño pero exquisito de telas vaporosas y coquette con siluetas muy a la María Antonieta, y vaya que nos hizo perder la cabeza.