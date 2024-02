Los mejores looks en la historia de los SAG Awards

La alfombra roja de los SAG Awards no siempre se considera una de las más destacadas de la temporada de premios, y sin embargo, siempre sorprenden ofreciendo los mejores looks, combinando glamour y el estilo clásico de Hollywood. Con looks directamente de las pasarelas y archivos de Versace, Miu Miu, y Gucci, entre otros, sin duda alguna, amamos ver la alfombra roja.

Estos premios, conocidos como los Screen Actors Guild Awards en inglés, son otorgados anualmente por el Sindicato de Actores de Estados Unidos para reconocer las destacadas interpretaciones realizadas por sus miembros. Hacemos un recuento de nuestros looks favoritos de estos últimos años.

ZENDAYA 2023

La reina de las alfombras rojas, sin duda, siempre impresiona. En esta ocasión, lo hizo con un vestido rosa de Valentino, sin tirantes y con una cola cubierta de rosas

Jenna Ortega 2023

Jenna Ortega, considerada una de las Gen Z’s style icons, llevó un Versace vintage de 1994 a la alfombra roja de los Premios SAG, posicionándose como una de las mejor vestidas de la noche.

Austin Butler 2023

No solo se robo todas las miradas por ser uno de los invitados más guapos de la noche, sino también por el elegante traje de tres piezas de Gucci que llevaba

Cara Delevingne 2023

La actriz y modelo lució un impresionante jumpsuit de manga larga con escote, decorado con aplicaciones de rosas, directamente de la pasarela de Carolina Herrera.

Lady Gaga 2022

Lady Gaga eligió un vestido de la casa de moda italiana Armani, con un escote abierto y cristales en el escote.

Jennifer Lopez 2020

JLo optó para los Premios SAG 2020 por un vestido negro sin hombros del diseñador libanés George Hobeika. Además, llevó todo el look al siguiente nivel al usar joyas de Harry Winston.

Margot Robbie 2018

Cada vez que vemos a Margot Robbie caminar por la alfombra roja, nos enamoramos de su estilo, y los Premios SAG 2018 no fueron la excepción. Llevaba un vestido de Miu Miu en tono rosa con detalles que iban desde plumas hasta perlas metálicas.