Nuestras celebs favoritas que no se pierden de Paris Fashion Week

Como cada año, el mes que marca las semanas de la moda en diversas ciudades es uno de nuestros momentos favoritos, ya sea que hablemos de Nueva York, Milán o, en este caso, Paris Fashion Week. Durante estos días, seguimos de cerca los desfiles de Balmain, Chanel, Dior, Givenchy, Loewe, Louis Vuitton y Schiaparelli, asegurándonos de seguir de cerca a nuestros diseñadores, influencers, it girls y celebridades favoritas, quienes no se pierden la oportunidad de vivirlo desde el front row.

En esta temporada, observamos las tendencias que marcarán el otoño/invierno de 2024. Aunque hemos visto diferentes conceptos, como los colores camello, verde musgo, negro y blanco, el look de los años 60´s y 70´s, los abrigos de peluche blancos y la moda de prendas desgastadas en shows de marcas como Diesel, Maison Margiela, Dior, Gucci, Alberta Ferretti y Etro.

Este año, no solo esperamos seguir viendo a nuestras celebs favoritas asistir a los shows en Paris Fashion Week más esperados de la temporada, sino que también estamos ansiosos por presenciar los esperados debuts sobre la pasarela de los nuevos directores creativos al frente de las casas Chloé, Alexander McQueen y Lacoste.

Uno de los primeros desfiles que marcó el inicio de Paris Fashion Week fue el de Dior, presentando su colección diseñada por Maria Grazia Chiuri, que incluye una colaboración con la artista india Shakuntala Kulkarni. Además, se destacó el regreso de los inicios del prêt-à-porter con la línea Miss Dior.

Celebridades como Jennifer Lawrence, Rosalía y Natalie Portman no se perdieron el desfile de moda presentado en Paris Fashion Week, llegando con looks que definitivamente captaron nuestra atención. Desde un traje sastre de tres piezas gris hasta chaquetas puffy en color negro y botas hasta la rodilla, conjuntos de tweed con clásicos tacones negros, y otras celebridades como Olivia Palermo luciendo un conjunto blanco más atrevido de la colección de Dior presentada en la Ciudad de México, hasta la reina del estilo clásico, Kelly Rutherford, a quien admiramos por su elegancia, vistiendo un conjunto blanco con botones blancos y una falda midi. Loreto Peralta no quiso perderse el espectáculo con un look completamente negro, acompañado de tacones negros y una bolsa de color vino, todos ellos acompañadas principalmente con bolsos Lady Dior y diferentes estilos de lentes de sol.

Además, Olivia Wilde, Kate Moss, Lily Collins y su pareja, Charlie McDowell, no se perdieron el show de Yves Saint Laurent con looks mucho más modernos que incluyeron transparencias y telas con textura, como el terciopelo. El color negro y los estampados florales estuvieron presentes, al igual que los accesorios como los lentes de sol y los guantes largos

Rosalía

Getty Images

Jennifer Lawrence

Getty Images

Loreto Peralta

Getty Images

Natalie Portman

Getty Images

Olivia Wilde

Getty Images

Kate Moss

Getty Images

Lily Collins y Charlie Mcdowell