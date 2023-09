Carlos Rivera abre su propio restaurante Santo Gusano Mezcalería en CDMX

Carlos Rivera, conocido por su carrera músical, nos revela su nuevo proyecto en el mundo empresarial a través de su nuevo restaurante, Santo Gusano Mezcalería. En una conversación exclusiva, Carlos comparte sus inspiraciones y motivaciones para emprender este proyecto del mezcal.

¿De dónde sale esta idea de volverse empresario?

Desde muy niño fui bastante emprendedor, desde la escuela me gustaba vender dulces. También vendía ciruelas desde los árboles de mi abuela. Cuando iba yo los verano con ella, bajaba en las canastitas y ponía a vender el kilo de ciruela. Siempre me ha gustado también la parte como empresarial.

La verdad soy muy hiperactivo y todo el tiempo necesito estar pensando y haciendo cosas, la música es mi fuente de inspiración. Pero luego se ha ido entrelazando, a partir de que empecé a llegar a muchos países del mundo.

Desde que era niño, me enseñaron a amar todas las tradiciones y comidas, a valorar todo eso. Es lo que nos heredaron nuestros familiares, especialmente aquellos que ya no están. Me enamoré de la idea de poder hacer más cosas aparte de la música, pero siempre manteniendo un lazo con mi orgullo de ser mexicano y lo que México tiene para ofrecer al mundo.

Agencia JDS

¿Cómo llega este proyecto?

Cuando me presentan el mezcal Santo Gusano. Yo ya estaba buscando crear mi propio mezcal. Entonces, mientras algunos productores y yo buscábamos formas de hacerlo, me di cuenta de lo complicado que era. De repente, recibí una llamada de un mánager que me dijo: “Oye, tengo un amigo que está haciendo su propio mezcal. ¿Te gustaría probarlo?”. Querían que lo evaluara, no que lo promocionara.

Los artistas nos involucramos en muchas cosas, yo tengo mucho cuidado en ese aspecto. En este caso, soy dueño de Santo Gusano junto con otros socios, no me están pagando para ser la imagen.

Siempre he tratado de ser auténtico y sincero en lo que promociono, y en este caso, con más razón, porque viene de mí. Estoy orgulloso de ello. Es un orgullo que me digan: “Prueba mi mezcal”. Al principio, la gente pensaba que era solo otro artista con su bebida. Pero cuando la prueban, la sorpresa en sus caras es evidente. Dicen: "¡Está realmente bueno!”.

Creo que, al igual que mi música, me enorgullece lo que hago. Me ha abierto muchas puertas en el mundo empresarial, estoy rodeado de personas que aman lo que hacemos, el mezcal es algo que nos apasiona; cuando nos encontramos, hablamos y visitamos Oaxaca, nos la pasamos increíble. Lo que más he aprendido en el caso del mezcal es que es una de las mejores experiencias que puedes tener. No causa resaca, aunque suene increíble, es realmente maravilloso. Es una bebida que siempre querrás disfrutar.

¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado?

Siendo un mezcal independiente, es más difícil entrar en ciertos lugares al principio. Pero como dicen, recuerdo que Lin Manuel Miranda alguna vez dijo que tuvo que escribir sus propias obras de teatro porque nadie lo quería contratar en sus inicios. Al principio, puede ser difícil encontrar un lugar en el mercado, pero mejor creamos nuestros propios espacios, como nuestros restaurantes. Afortunadamente, muchos nos han apoyado y esperamos llegar a todo el mundo.

Agencia JDS

¿Cuáles son los siguiente pasos en esta nueva aventura?

Santo Gusano está ya entre los 30 mezcales más vendidos de México. Es el que más rápido ha crecido en los últimos años. Estará disponible en Estados Unidos y España en octubre. Entonces, estará disponible en toda Europa. Esto para mí también es un orgullo, porque como mencioné antes, se trata de un mezcal que me apasiona.

Estamos en una etapa en la que el mundo lo está descubriendo y quiere saber más sobre el mezcal. Queremos estar ahí para que la gente descubra el mejor mezcal, que se enamoren de esta bebida.

Durante mis conciertos, he incorporado una experiencia especial en la que viajamos a diferentes lugares dentro del concierto. En un momento aterrizamos virtualmente en Oaxaca, donde se pueden ver las fábricas y las cantinas.También celebro y brindo con algún fan compartiendo un poco de santo gusano.

El mezcal acerca mucho a la gente; es una manera de compartir y celebrar la vida con una bebida que, como mencioné antes, es única. Es un destilado que tiene un punto espiritual y es el único del mundo que se sigue elaborando de manera completamente artesanal y está al alcance de cualquiera.

¿Cuánto cuesta comer en el nuevo restaurante de Carlos Rivera?

En Santo Gusano Mezcalería los precios oscilan entre los 180 y 300 pesos por platillo de comida tradicional oaxaqueña. Pero la experiencia no se detiene en la comida, ya que también te recomendamos aventurarte en sus cócteles, cada uno con su historia y maridaje único, además de la posibilidad de elegir entre más de 80 etiquetas de mezcal disponibles. El restaurante se convierte en un espacio de celebración, donde la música contemporánea envuelve el ambiente, los shows de luces y el humo crean un ambiente de fiesta y disfrute de las tradiciones oaxaqueñas.