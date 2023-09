Cynthia Rodríguez cuenta por qué su hijo León lleva una dieta especializada

Cynthia Rodríguez está disfrutando de la maternidad junto a su primogénito León, fruto de su matrimonio con Carlos Rivera. “Los dos meses más desafiantes de mi vida. Me siento más poderosa, todo tiene sentido, gracias a Dios por permitirme ser mamá", dijo.

La famosa conductora mostró su figura postparto a dos meses del nacimiento del pequeño León y también aprovechó para responder a las críticas de otras mamás sobre su maternidad.

Aunque mediante una sesión de preguntas y respuestas, Cynthia ha respondido a las inquietudes de sus seguidores, continúa evitando mostrar la carita de su bebé para mantener su privacidad.

No obstante, recientemente se difundió una fotografía donde aparece León en los brazos de su mamá. Cynthia expresó su molestia ya que se compartió la imagen sin su consentimiento.

Cynthia Rodríguez pide un alto a las críticas sobre la maternidad

La esposa de Carlos Rivera pidió a sus seguidores no juzgar ni comparar los cuerpos de las mujeres que se convierten en madres.

“Casi dos meses de postparto. Ve a tu ritmo, no te desesperes, porque el estrés no ayuda a nada... Hoy ya me cerraron los jeans que usaba antes de embarazarme... nuestro cuerpo cambia durante nueve meses y ha válido totalmente la pena, nunca va a regresar a ser el mismo. Yo soy una persona que ha hecho ejercicio toda la vida, entonces si tú no has hecho ejercicio nunca o haces muy poquito obviamente los cambios van a ser mucho más lentos, pero también está bien, tienes que ir a tu ritmo”, precisó.

“Yo no me fajé, por un tema de rehabilitación del suelo pélvico para no dañarlo más... sí usé calzones tipo faja. Importante tomar agua, también la quinta sesión de vendas frías, ayuda con la inflamación y la flacidez. Importante las vitaminas, estoy tomando de las prenatales, vitamina D, calcio”, agregó.

En tanto, Cynthia Rodríguez reveló que su hijo León tiene una alergía, por lo que requiere de cuidados más estrictos.

“Mi nutrióloga me hizo un plan especial para el postparto y lactancia. Les cuento que Leoncito tiene una alergía a la proteína de leche de vaca, entonces como lo estoy amamantando no puedo comer nada que contenga leche, sólo durante la temporada, entonces mi dieta no tiene nada de leche, entonces no estoy comiendo casi nada de las cosas que inflaman, eso me está ayudando mucho”.

El llamado de Cynthia Rodríguez tras publicar imágenes del postparto

La conductora pidió un alto a las comparaciones de los cuerpos de las mujeres después de dar a luz. “Creo que no hay nada peor que una mamá criticando a otra mamá. No lo digo sólo por los mensajes que me escriben a mi, sino en general, que si el parto, que si fue cesárea, que la lactancia, si bajas de peso rápido o no, si te recuperas pronto o no”. Cynthia pidió que no se compare a una mujer con otra, porque cada una vive su propio proceso.

“Siento que lo último que tenemos que hacer es compararnos, porque cada embarazo, cada bebé, cada postparto es completamente diferente por las decisiones que tomamos en la vida, por las circustancias, por el acompañamiento”.

Finalmente, Cynthia Rodríguez contó que el apoyo de su esposo ha sido fundamental. “Lejos de romantizar el postparto, creanme que lo estoy viviendo súper real, tengo una red de apoyo maravillosa, empezando por mi esposo, que me ha demostrado que nació para ser papá, es un hombre comprometido un papá entregado, mi mamá, mis hermanas, mi suegra, mi cuñada, mis amigas, cada vez que vienen no es una visita es venir a ayudar, apoyar, a cargar a Leoncito"-