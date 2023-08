Estos fueron los romances que Luis Miguel tuvo en Argentina

Luis Miguel destaca no sólo por ser uno de los cantantes más exitosos de la música en español, sino por sus romances apasionados a lo largo de las décadas.

Hoy, aprovechamos para echar un vistazo a las bellezas argentinas que cayeron ante la seducción del cantante mexicano.

Ellas son las guapas argentinas que han tenido romances con Luismi

Sandra Villaruel

Cuando Luismi tenía apenas 18 años y Sandra Villaruel 24, vivieron una intensa semana de pasión cuando la vedette coincidió con el famoso cantante en el Hotel Alvear en Buenos Aires. Sandra compartió detalles de su romance fugaz: “La pasamos bárbaro, me quedé a dormir con él y al otro día me dice: '¿Venís al concierto?’. Cuando llego al teatro, me hace pasar al camarín y vi el recital tras bambalinas. Estuvimos cuatro días juntos. Si yo no me hubiese ido a Perú, esto seguía. La segunda noche, después de la cena, vamos al hotel y me dice: Yo quiero estar contigo”, pero la relación no prosperó pues en ese momento, la artista estaba enfocada cien por ciento en su carrera.

Andrea Estevez

Antes de iniciar la gira Luis Miguel Tour 2023, la modelo y Miss Argentina Andrea Esteves dio a conocer un poco sobre cómo fue su relación de dos años con Luis Miguel. Por ejemplo, ella no podía llamarle directamente al “Sol de México”, y toda su comunicación era a través de su mánager. También reveló que durante sus citas, ella llegaba a su hotel, se subía a la camioneta de Luismi y salían a cenar.

Luciana Salazar

Por ahí del año 2003, la prensa descubrió a la belleza argentina saliendo del Hotel Alvear con el cantante mexicano; y aunque en ese momento ella negó la relación, tiempo después afirmó que entre ellos hubo algo más que amistad: “Lo que pasó con él lo dejaré algún día para un libro…Yo lo conocí y me basta con eso, porque más allá de que me gustaba físicamente también me gustaba como artista. Es un caballero, bien mexicano. Y ellos tienen esa cosa que se perdió un poco acá”, informó la conductora y modelo de 42 años.

Andrea del Boca

Aunque fue un breve romance, la actriz de telenovelas confesó al reconocido periodista Daniel Ambrosino que ella también forma parte de las conquistas de Luismi: “¿Lugar? Mónaco, hace algunos años atrás, Luis Miguel y yo éramos artistas de una misma discográfica, yo le entregué el premio World Music Award. Micky es un caballero (risas) y yo guardo los mejores recuerdos de una semana inolvidable. Lo que sucedió en Mónaco, quedó en Mónaco”, durante el noticiero “Mitos y verdades de la farándula”