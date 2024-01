Gaby Muñoz, mejor conocida como “Chula de Clown”, nos habla de su amor al arte

Gaby Muñoz ha estado siempre acompañada por alguien, un curioso personaje que desde pequeña comenzó a sentir, y que finalmente se animó a descubrir con el paso del tiempo. La artista se reúne de nuevo con CARAS, para compartirnos un poco sobre cómo surge este par, y el viaje que han tenido hasta el momento.

“Ha sido el proceso de mayor aprendizaje de toda mi carrera. Aterrador, complejo y difícil, pero también, pleno y muy grato. No solo por lo obvio y literal que es este personaje, sino por mi trabajo que es sumamente gestual y, al mismo tiempo, íntimo. El punto es que no importa dónde me presente, debo ser capaz de que la persona sentada en la última fila, logre ver mi lenguaje no verbal, a través de lo que hago”,nos explica.

EL NACIMIENTO DE UNA PAYASA.

“Siempre he sentido que el escenario es mi casa, pero ahora lo siento más, pues me doy cuenta de las mariposas que siento cuando estoy allá arriba y de mi poder payasa, con el que puedo comunicarme desde el silencio”, nos cuenta, y es que Gaby explica que, desde una edad temprana, sintió una cercanía con la naturaleza dual; por ejemplo, menciona que, cuando les contó a sus padres y maestros que quería dedicarse al teatro, a todos ellos les hizo todo el sentido. “Me decían que toda mi vida había ido contra corriente… Yo estudie letras latinoamericanas y recuerdo que tuve un maestro clave, porque cuando le entregaba mis ensayos, me decía que parecía que había dos personas contradiciéndose o discutiendo en ellos.

Fue entonces que decidí tomar este camino teatral. Cuando llegué al mundo de la ‘payasería’, todas esas contradicciones cobraron sentido, pues en lugar de que alguien me las cuestionara, fueron aplaudidas”, asegura. Asimismo, Gaby comenta que mientras ocurría este proceso de conocer a ‘Chula’ y de nuevo darles orden a sus contradicciones, anhelaba trascender, sin embargo, nunca pensó que podría hacerlo de una forma tan grande como lo hace en la actualidad.“La gente a veces me pregunta si no me siento sola cuando hago mi trabajo,pero yo les contesto que no, siempre estoy en contacto con otras personas e incluso, cuando estoy sola, estoy conmigo misma. Eso me parece lo más bonito de la vida, pues más que una profesión, se vuelve un motor para vivir.

¿QUÉ ES LA CULTURA DEL PAYASO?

La cultura de payasería o clowning, es una antigua forma de arte, en la que el payaso no busca hacer reír al público únicamente, sino conmover a su audiencia a través de distintos sentimientos, y usualmente en total silencio. Simplemente con expresiones y gestos. Gaby menciona que los payasos crean mundos subtópicos a raíz de situaciones muy cotidianas. En sus palabras, “Yo siempre le he dicho a mi mamá que habito el mundo que yo quiero vivir, y lo reflejo en mi trabajo. Existe un encuentro entre el mundo fantástico y el mundo real. Yo no busco ser una caricatura, pero tampoco me considero actriz de realismo, es una fusión de dos universos a lo que busco darle un significado más mágico”.

Finalmente, Gaby Muñoz, nos comparte un pequeño consejo para todo aquel que quiera escuchar y dedicarse al arte. “Mientras crean en un sueño, es porque existe y está en este mundo. Nadie nos lo tiene que validar. Es solo cuestión de trazarlo y perseguirlo con mucha interesa y amor”, asegura con emoción.