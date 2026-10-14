Michael Dell sale en defensa de su esposa Susan tras la conversación viral por su visita a la Casa Blanca

La repercusión mediática en torno a la visita de Susan Dell a la Casa Blanca ha tomado un nuevo matiz. Luego de que la presencia de la cofundadora de la Michael & Susan Dell Foundation el pasado 7 de octubre se convirtiera en tendencia global debido a las intensas lecturas sobre su gesticulación y estilismo, su esposo, el multimillonario y fundador de Dell Technologies, Michael Dell, rompió el silencio para manifestar un firme respaldo a la empresaria.

Un respaldo enfático ante la atención mediática

A través de sus canales oficiales y en respuesta a la corriente de comentarios surgida en las plataformas digitales, el empresario estadounidense destacó la trayectoria, la solvencia humana y la dedicación filantrópica que han caracterizado a Susan Dell a lo largo de décadas de trabajo social y empresarial.

Michael Dell subrayó que el enfoque principal de la agenda de su esposa continúa centrado en el impacto de sus iniciativas benéficas —orientadas a la salud infantil, la educación y el desarrollo comunitario—, desestimando las lecturas superficiales y la especulación sobre el aspecto físico o el lenguaje corporal durante el protocolo oficial.

Cierre de filas y enfoque en el trabajo filantrópico

Con más de tres décadas de matrimonio y una de las fortunas más prominentes de la industria tecnológica global, la pareja Dell ha consolidado una imagen de unidad familiar y compromiso corporativo. La reacción del magnate reafirma la postura de la pareja de priorizar los objetivos institucionales de su fundación por encima de la conversación superficial del entorno digital.

De esta manera, la familia Dell busca dar vuelta a la página tras la alta exposición mediática del encuentro en Washington, reafirrmando su labor altruista y el liderazgo de Susan Dell en el ámbito empresarial y social.