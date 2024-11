Quién era Julien Arnold, el primer actor que murió arriba del escenario

Julien Arnold falleció mientras participaba en la obra de teatro ‘A Christmas Carol’ el pasado 24 de noviembre. El inesperado y desafortunado acontecimiento ocurrió mientras el querido y admirado actor canadiense trabajaba en su papel.

Servicios de emergencia acudieron al teatro Citadel Theatre, en Edmonton, donde Julien murió, “a pesar de los intentos de reanimación” por parte de los paramédicos. La causa de su muerte aún no ha sido revelada.

También te puede interesar: ¿Quién es la esposa de “Ojitos de huevo” en la vida real?

El actor de 60 años interpretaba los papeles de Marley y Mr. Fezziwig en el show del teatro Citadel, que se mantiene hasta la noche de Navidad.

El espacio ha comunicado en un escrito que la obra continuará y estará dedicada al querido intérprete, quien también ha protagonizado otras producciones teatrales comoThe Wizard of Oz, Beauty and the Beast, A Midsummer Night’s Dream, y Once.

¿Quién era Julien Arnold?

Julien Arnold fue un actor, director y profesor canadiense que se ganó el corazón del público por sus papeles cómicos en obras y otras producciones. Tenía una carrera de más de 30 años, según la Enciclopedia Canadiense del Teatro (ECT).

Van Rijn expresó en un comunicado que Julien era una persona llena de “alegría” y con el corazón entregado a la actuación.

También fue miembro fundador de Free Will Players, una compañía de teatro que produjo el Festival Freewill Shakespeare.

En este comunicado de la compañía de teatro Citadel, le recuerdan como un “amable compañero de la comunidad del Teatro”, como un “intérprete con un don” y con un gran “carisma” y “talento”.

También te puede interesar: ¿Cómo ver tu Spotify Wrapped 2024? Te lo explicamos paso a paso