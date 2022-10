La historia no contada sobre cómo se conocieron Lady Di y Carlos III

El primer día que Lady Di y Carlos III se vieron, ella tenía apenas 16 años. Aquel encuentro, durante una cacería, está muy alejado de los cuentos de princesas.

La historia sobre cómo se conocieron Lady Di y Carlos III ha estado rodeada de mitos y reconstrucciones alejadas de la realidad, como la que vimos en The Crown, donde una joven Diana aparece disfrazada frente al entonces príncipe, quien queda encantado con ella.

El relato real de aquel día está muy lejos de ser una historia rosa de princesas. Según un relato de Diana, el encuentro fue muy cotidiano y en un lugar poco convencional, tanto que muchos han elegido reescribir la historia para darle un mayor realce.

Cómo se conocieron Lady Di y Carlos III

Diana conoció al príncipe a través de su hermana mayor, Sarah Spencer, quien mantenía una relación cercana con el heredero al trono; se cree que entre ellos hubo un romance que no prosperó.

En 1977, Carlos vistió la casa de la familia Spencer por invitación de Sarah, donde participó en una fiesta de caza de faisanes en Althorp. Ahí se vieron por primera vez Diana y el ahora rey cuando él tenía 29 años y ella 16.

Así lo contó la propia Lady Di para Daily Times:

“Carlos vino a quedarse como amigo de mi hermana Sarah. Nos conocimos en un campo arado”, contó la princesa, quien agregó que Carlos le resultó “bastante sorprendente”.

La versión de la primera impresión que tuvo sobre él, contrasta con lo que Diana le confesó al biógrafo Andrew Morton, autor de Diana: Her True Story, donde dijo que sus primeros pensamientos fueron: “Dios, qué hombre tan triste”.

Tras este encuentro casual y poco documentado sobre cómo se conocieron Lady Di y Carlos III, ambos se volvieron a encontrar tres años después y dieron paso a la historia que todos conocemos desde los primeros días hasta el trágico final.

El reencuentro entre Lady Di y Carlos III

En julio de 1980, Carlos y Diana fueron invitados a una reunión en la casa de Philip en Sussex, un amigo en común que ambos tenían. En ese entonces, según palabras de ella, el príncipe acababa de romper con su novia y su mentor, Lord Mountbatten, acababa de ser asesinado.

“Unos amigos me pidieron que me quedara con ellos en Sussex y me dijeron: ‘el príncipe de Gales va a estar’, y pensé que no lo había visto en años”, menciona en un audio usado en el documental Diana: In Her Own Words. “Creí que sería bueno verlo. Estaba un poco impresionada. Me senté allí, y este hombre entró, y pensé: ‘Bueno, ahora sí estoy bastante impresionada’.

Según el audio recuperado de una conversación con su profesor de oratoria, Carlos quedó encantado y absorto con su presencia. Hablaron sobre Mountbatten y la ruptura de él con su novia.

En ese momento, mientras la conversación cambiaba de ritmo sobre los temas del monarca, el príncipe la sorprendió con un beso. Después de eso, estuvo el resto de la noche tras de ella,

“Estábamos hablando de Mountbatten y su novia y le dije: ‘Debes estar tan solo. Es horrible verte caminar por el pasillo con el ataúd de Mountbatten, espantoso, necesitas a alguien a tu lado’. Entonces se lanzó sobre mí y empezó a besarme”, contó Diana. “Estuvo encima de mí durante el resto de la noche, siguiéndome como un cachorro”.

Luego de ese día, el cortejo del príncipe no fue consistente, mencionó ella en su relato, algunas veces llamaba toda la semana, y en otras pasaban hasta tres semanas sin hablar. Finalmente, Diana pasó un fin de semana en Balmoral, esto se filtró y la prensa anunció que el príncipe estaba enamorado de nuevo.

