Entre el escándalo de un supuesto plagio literario en manos de Meghan Markle y un libro apasionante de fotografía a cargo de Kate Middleton, este par de mujeres nos hizo pensar en algo que hace un tiempo no recordábamos. La cantidad de libros que la realeza británica nos ha dado. Y no hablamos de biografías no-autorizadas o revisiones histórico-políticas, sino de obras realmente escritas por ellos mismos. Sí. Así como lo leíste. Los Windsor han escrito libros desde hace bastantes años y, aunque no han sido éxitos internacionales, han logrado que en su país sean todo un suceso.

A continuación, una lista con los títulos más revisados de Familia Real.

The Bench, de Meghan Markle

Inspirado por el príncipe Harry y su hijo Archie, el primer libro para niños de la duquesa de Sussex trata sobre una relación entre padre e hijo, vista a través de los ojos de una madre.

Together: Our Community Cookbook, prologado por Meghan Markle

Un libro que retrata al grupo de mujeres locales que cocinó comidas para el vecindario afectado por la tragedia de la Torre Grenfell en 2018.

Hold Still, de Kate Middleton

Al principio de la pandemia, Kate invitó a personas de todas las edades de todo el Reino Unido a enviar un retrato fotográfico que hubieran tomado durante el encierro. El libro recupera esas imágenes en tres temas: Ayudantes y héroes, Tu nueva normalidad y Actos de bondad.

Climate Change, del príncipe Carlos

unto con el ambientalista Tony Juniper y la científica climática Dra. Emily Shuckburgh, el Príncipe de Gales publicó un libro para niños sobre el cambio climático en 2017.

Little Red, de Sarah Ferguson

Una saga infantil que ha sido catalogada como uno de los best-sellers más importantes de The New York Times.

Ballerina Rosie, de Sarah Ferguson

Cuenta la historia de una niña luchadora con grandes sueños de convertirse en primera bailarina.

The White Ship, de Charles Spencer

El hermano de la princesa Diana , Charles Spencer, educado en la Universidad de Oxford, ha escrito varios libros sobre historia moderna. Éste narra el hundimiento del Barco Blanco y las repercusiones que cambiarían la historia europea para siempre.

Time for Tea, de Tom Parker Bowles

El hijo de Camilla es un prestigiado chef que