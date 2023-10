¿Meghan y Harry se reunirán con las Kardashian? Kris Jenner quiere juntarlos

Meghan Markle, la duquesa de Sussex, cada vez está más integrada de lleno en la vida social californiana.

En los últimos meses ha participado en diversos eventos y encuentros con personalidades del mundo del entretenimiento. Entre las figuras con las que se ha cruzado se encuentran miembros de la famosa familia Kardashian, como Kim Kardashian y su madre, Kris Jenner.

Estos encuentros han llevado a especulaciones sobre la posibilidad de que Meghan haga una aparición en el reality show de los Kardashian.

El plan de Kris Jenner

Fuentes cercanas a Meghan sugieren que estos encuentros cada vez más frecuentes con los Kardashian podrían llevar a una participación de la duquesa en el programa de telerrealidad que se emite en Hulu y Disney+.

Kris Jenner, la matriarca y mánager de la familia Kardashian, está trabajando de manera discreta para hacer realidad este sueño.

La estrategia parece estar bien planificada, ya que Kris Jenner ve en la presencia de Meghan y, si es posible, del príncipe Harry en su reality una oportunidad para aumentar la audiencia y elevar el prestigio del programa. A pesar de que los detalles aún están en proceso, sería un gran logro conseguir incluso una breve aparición de la pareja real, que ahora está libre de sus responsabilidades institucionales en la monarquía británica.

Trascendió que Kris Jenner avanza con cautela para no dar la impresión de que está presionando, pero en realidad, el negocio ya está en marcha y podría ser muy lucrativo. Un evento que podría haber allanado el camino para este posible encuentro es la gala benéfica ‘This Is About Humanity’, donde Kris Jenner y Kim Kardashian posaron junto a Doria Ragland, la madre de Meghan. Este encuentro podría ser el punto de partida para la unión de dos mundos que, hace unos años, parecía impensable.

