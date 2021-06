William cumple 39 y la Familia Real revela estas fotos de su infancia

El príncipe William, duque de Cambridge, celebró este 2021 su cumpleaños número 39. Un festejo que se unió al Día del Padre, junto con su esposa Kate, también de 39 años, y sus tres hijos: el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

Como es costumbre en la Familia Real durante los último años, el desfile de fotografías en redes sociales no se ha hecho esperar.

El primero fue el príncipe Carlos, quien compartió dos fotos en honor al cumpleaños de su hijo mayor. El anuncio se hizo mediante la página oficial de Instagram, de Clarence House.

View this post on Instagram

Asimismo, en la cuenta oficial de Twitter de la Familia Real, la Reina celebró el cumpleaños de su nieto mayor.

Debemos destacar que en una foto de este álbum William aparece con Kate y sus niños en el balcón del Palacio de Buckingham.

🎈Wishing The Duke of Cambridge a very Happy Birthday today! #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/9NB5klLpqN

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 21, 2021