¡Sorpresa en el concierto de Taylor Swift! Así fue el momento en el que su novio Travis Kelce apareció

Taylor Swift sigue con el éxito de su gira The Eras Tour en Europa, y volvió a dar catedra de cómo hacer un buen show. En su tercera presentación en Londres, la cantante asombró a todo su público al aparecer junto a su novio, el jugador de futbol americano, Travis Kelce.

Momentos antes de la interpretación de la canción “I Can Do It With a Broken Heart”, de su nuevo álbum “The Tortured Poets Department”, Kelce salió luciendo un elegante smoking mientras cargaba a Swift hacia un sillón rojo y en forma de corazón que se encontraba en el centro del escenario.

Una vez que Kelce dejó a la intérprete de “Blank Space”, sacó un abanico y comenzó a hacer movimientos en el aire, mientras que Swift era sostenida por otros bailarines que “intentaban” despertarla. El deportista siguió frente a su amada mientras simulaba maquillarla con una brocha.

Finalmente, Taylor “despertó” e hizo un cambio de vestuario: se arrancó el vestido que llevaba y se puso un saco plateado con lentejuelas negras para acto seguido comenzar a cantar.

Taylor Swift y su novio se toman una selfie con el príncipe William

Durante el fin de semana, Taylor Swift tuvo otro invitado especial en su tour. El príncipe Guillermo asistió el sábado al Eras Tour para festejar su cumpleaños 42, acompañado de sus dos hijos mayores, el príncipe George y la princesa Charlotte.

Antes de comenzar el concierto, la cantante y su novio, Travis Kelce posaron para una selfie junto al heredero al trono de Reino Unido y los pequeños.

La cantante compartió en su Instagram la imagen acompañada del mensaje “Happy Bday M8! London shows are off to a splendid start 🇬🇧🇺🇸".

El Palacio de Kensigton también publicó en redes sociales la instantánea tomada durante el Eras Tour.

