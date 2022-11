Art Basel Miami 2022: las exposiciones que no te puedes perder

Art Basel Miami es una de las ferias de arte contemporáneo más prestigiosas y esperadas del año. En esta edición, se presentarán nuevas propuestas de exposiciones que prometen cruzar fronteras creativas nunca antes vistas.

Por Samia Becil Canavati

Fotos Cortesía

Art Basel Miami es una feria de arte contemporáneo que anualmente tiene sede en las ciudades de Hong Kong, Basilea y Miami. Cada año, participan distintas galerías y artistas en una agenda realizada con la colaboración de instituciones locales y la ciudad anfitriona. Esta feria es una plataforma para dar visibilidad a galerías y artistas ante un público conformado por coleccionistas, directores de museos de todas partes del mundo y de los amantes del arte en todas sus formas.

A continuación, te presentamos la lista de exposiciones que no te puedes perder en Art Basel Miami 2022.

EXPOSICIÓN LOUIS VUITTON EN MIAMI BEACH

Louis Vuitton exhibirá obras de un conjunto seleccionado de los artistas más prestigiosos del mundo como parte de Art Basel Miami Beach, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Miami Beach del 29 de noviembre al 3 de diciembre. Algunas de las figuras destacadas que participarán en esta exposición son Yayoi Kusama, Tkashi Murakami, Richard Prince, Alex Katz y Jean Lariviere.

“ROCK | ROLL” POR GERMANE BARNES

Se le otorgó al arquitecto y diseñador Germane Barnes, la Comisión Anual de Diseño del Distrito de Diseño de Miami 2022 y decidió usar como inspiración su amor por los carnavales. La instalación ganadora fue diseñada como una celebración a las comunidades “BIPOC” y se concibe como una carta de amor a la gente de Miami. Se llevará a cabo en espacios públicos del Design District y en la entrada del Design Miami.

COLECCIÓN DE CRAIG ROBINS: “TWO OF THE SAME KIND”

Rotando cada dos años, la colección de Craig Robins “Two of the same kind” consiste en arte contemporáneo y diseño innovador. Este año, destaca el trabajo de Marlen Dumas y Jana Euler. Además de la colaboración de nuevos artistas, esta colección presenta piezas de algunos de los favoritos de siempre como Zaha Hadid, Jean Prouvé, Marc Newson y Maarten Baas.

GAGOSIAN & JEFFERY DEITCH | “100 YEARS”

Esta exposición explora la interacción del pasado, el presente y el futuro a través de obras de artistas contemporáneos que dialogan con los cambios culturales y ambientales radicales del siglo pasado, así como con aquellos que anticipan el futuro. Los colaboradores de “100 years”, que incluyen a Refik Anadol, Douglas Gordon, Tom Friedman, Austin Lee, Jamian Juliano Villani, Keiichi Tanaami y Taryn Simon, entre otros, reconocen la naturaleza crítica del título, eliminando la sensación de cansancio para considerar el pasado y el futuro con optimismo.

MARIO CARBONE’S OUR LADY OF ROCCO PART II | POP-UP

Tras su gran éxito en el 2021, la colaboración entre La Ligne y el chef y restaurador Mario Carbone, Our Lady of Rocco, regresa con una segunda edición. La colección ofrece piezas de ropa de calle de lujo inspiradas en Nueva York en la década de 1980, agregando este año, un nueva categoría de sastrería italiana a la medida. Durante Art Basel, la marca presentará trajes y blazers vintage únicos de Nino Cerruti, los cuales han sido rediseñados para incluir el forro que distingue a la marca.

