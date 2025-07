La gran exposición que celebrará el legado de la Reina Isabel II a través de la moda

Londres se prepara para conmemorar el legado de Isabel II como nunca antes. En la primavera de 2026, con motivo del centenario de su nacimiento, The King’s Gallery albergará la exposición más grande y completa dedicada al estilo de la monarca más longeva de la historia británica: Queen Elizabeth II: Her Life in Style.

Este ambicioso recorrido presentará alrededor de 200 prendas y accesorios usados por la Reina durante las diez décadas de su vida. Muchos de los artículos se exhibirán por primera vez, ofreciendo una mirada única y profunda al papel simbólico, diplomático y emocional que tuvo la moda en el reinado de Isabel II.

Un viaje visual por el reinado de una leyenda

Entre las piezas destacadas se encuentra un vestido de noche de seda color crema, bordado con motivos foliados y perlas, diseñado por Sir Norman Hartnell en 1956. Esta pieza es solo una muestra del refinamiento y la narrativa visual que Isabel II construyó cuidadosamente a lo largo de su vida pública.

La exposición buscará ir más allá de lo estético: mostrará cómo la vestimenta de la Reina fue reflejo de los valores de la monarquía, un medio de comunicación silencioso y, a la vez, una declaración de estabilidad y elegancia a lo largo de siete décadas de reinado.

¿Cuándo abrirá Queen Elizabeth II: Her Life in Style?

La muestra abrirá al público en primavera de 2026, y se espera que se convierta en uno de los eventos culturales más importantes del año en Reino Unido. Las fechas exactas y la venta de boletos serán anunciadas en noviembre de 2025.

WPA Pool/Getty Images

Un tributo que mezcla historia, moda y poder

A través de vestidos de gala, atuendos cotidianos, sombreros icónicos, bolsos y joyas, esta exposición narrará la historia de una reina que entendió la moda como parte de su función, pero también como una forma de identidad.

Bettmann/Bettmann Archive

Queen Elizabeth II: Her Life in Style no será solo una exposición de moda, sino una clase magistral de historia, diplomacia y elegancia británica.