La nieta de Armando Manzanero lo recuerda a un año de su muerte

Desde Mérida, Yucatán, Mariana la nieta mayor de Armando Manzanero, nos abrió las puertas de la hacienda de su familia, para platicarnos en exclusiva sobre cómo era su abuelo en su núcleo más cercano.

Armando Manzanero, quien este 7 de diciembre celebraría su cumpleaños 86 y el 28 del mismo mes, lo recordamos a un año de su partida, fue un cantautor mexicano con reconocimiento internacional, pero para él, y en palabras de su nieta Mariana, hija de su primogénito Armando, lo más importante era la unión familiar.

“Le encantaba cocinar. Hacía asados o cosas que no nos gustaban mucho a todos (risas), pero siempre había un pretexto para reunirnos y cocinarnos. También era un tanto estricto y disciplinado. Le chocaba la gente floja y que dormía mucho. Cuando nos quedábamos juntos en su casa de la playa durante el verano, a veces pasaba por las mañanas con una campana y nos gritaba: ‘levántense huevones’ (risas), pero con esa misma energía, nos íbamos todos juntos a hacer todo tipo de actividades, lo cual también es algo muy de mi familia porque todos somos súper hiperactivos. Por otro lado, también le encantaba el humor. Tenía un chiste para toda ocasión. Para él, hacer reír a la gente era muy importante, aunque en ocasiones su humor era bastante negro, y si te atontabas, te atacaba”, confiesa entre risas al recordarlo.

El mayor reconocimiento

“Yo me siento muy afortunada por ver el ejemplo que dejó en vida, pues no solo fue un compositor y cantante, sino que, en verdad, fue un ser humanos sumamente generoso y amoroso. Yo creo que nunca he conocido a alguien con esa capacidad de amar a los demás. Siempre estuvo muy pendiente, y no solo de su familia, sino de todo el mundo. A mí me deja una gran lección y ejemplo a seguir”, expresa Mariana.

La partida del maestro

En cuanto a su muerte, la cual ocurrió el 28 de diciembre del 2020, a causa del COVID, nos comenta: “después de celebrar su cumpleaños en Oaxaca, el plan era volvernos a ver para Navidad o Año Nuevo, pero nos contagiamos y no pudimos hacerlo… Tras su muerte, esperamos a poder volver a estar todos juntos para conmemorarlo, pusimos su música y cantamos… tanto en los momentos más tristes, como en los más felices, estamos acostumbrados a pasarlos en familia. Además, yo sé que mi abuelo se fue feliz”, asegura.

Asimismo, Mariana nos confesó cuál es su canción favorita del maestro, así como también, la que él le dedicó de niña.

No te pierdas la entrevista completa, así como fotos exclusivas y nunca antes vistas, en la nueva edición de CARAS diciembre.

