Los Directores de los Museos de la CDMX frente a la pandemia

Desde hace 30 años (1991), Carmen Beatriz dirige el Museo Claustro de Sor Juana. “En este espacio aprendí a oír con los ojos, como dijera Sor Juana, a ir más allá de la sensibilidad y captar los ecos y las reverberaciones del pensamiento, de la memoria y del sentido. He aprendido a unir en una sola experiencia lo sensible y lo no sensible, lo físico y lo no físico, las tonalidades de luz y las tinieblas, el sonido y los silencios en una metáfora que me ha acercado a la riqueza de la vida”, nos comparte.

Para Carmen Beatriz, los museos son espacios de la memoria en los que el ser humano expresa su ser de múltiples formas. En todas estas manifestaciones devela lo que es, relacionarse consigo mismo, con los otros, con el mundo y con lo que trasciende. “A las comunidades se les conoce por la forma como permanecen en el tiempo, por cómo se expresan, por cómo se recuerdan e interiorizan su pasado. Es verdad que el pasado es irrevocable pero no es unívoco, pues se puede interpretar desde diversos ángulos”, añade la cabeza del museo.

Han transcurrido 436 años desde que se colocó la primera piedra en el Convento de Nuestra Señora de la Expectación de la Orden de Nuestro Padre San Jerónimo; la iglesia se terminó en 1623, una de las más antiguas de la Nueva España, en la que hace 351 años Juana Ramírez hizo profesión de fe.

Sor Juana Inés de la Cruz vivió 27 años en este espacio, desde ahí escribió la mayor parte de su obra, ahí murió y desde entonces reposan sus restos.