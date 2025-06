Misterioso cuadro creado por Leonora Carrington para María Félix reaparece 18 años después

La Galería Di Donna presentó “Sueño de Sirenas” en la feria Art Basel para exhibir el destacado cuadro que se mostró al público en 2007 por última vez, durante una subasta organizada por Christie’s, donde fue adquirido por un comprador anónimo que pagó 609,600 dólares por el.

Después de 18 años, este retrato que Leonora Carrington hizo de María Félix reapareció en la feria suiza.

Cabe recordar que “La Doña”, fue una gran coleccionista de arte de su época, y también una musa. A lo largo de su vida posó para más de una decena de artistas.

El cuadro está basado en un enigmático sueño que tuvo la actriz, el tríptico la representa como una sirena de nácar, otra de fuego y una tercera hecha de carbón. El marco de madera, realizado por el escultor José Horna, acompaña una escena frontal en la que aparecen dos rostros que aluden a la dualidad de la mujer.

“Estaba yo en el mar y era una sirena de nácar y luego subía a unas playas divinas, llenas de vegetación, y me convertía en una sirena de fuego. Entraba en el mar a bañarme y en vez de salir mojada salía envuelta en llamas, pero luego me endurecía y tomaba la forma de una sirena negra hecha de carbón. Como las sirenas hechizan a los hombres con su canto, iba cerca de un barco y los hombres me caían en las manos”, explicó María Felix en su libro Todas Mis guerras.

Leonora Carrington fue una de las artistas más reconocidas del movimiento surrealista y una de las figuras más importantes de la pintura femenina, creando piezas fantásticas con seres imaginarios y atmósferas mágicas.