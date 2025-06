Louvre Couture: la exposición que está redefiniendo el lugar de la moda en la historia del arte

París tiene una nueva joya cultural y está en el corazón del Louvre. Se trata de “Louvre Couture”, una exposición sin precedentes que une lo mejor de la moda con el arte clásico. Por primera vez, las salas del museo albergan vestidos, accesorios y siluetas creadas por algunos de los diseñadores más influyentes del mundo, en diálogo directo con obras históricas.

Reúne más de 65 looks icónicos de casas como Dior, Balenciaga, Schiaparelli e Iris van Herpen. Louvre Couture no solo marca un antes y un después en la historia del museo, sino que confirma lo que muchos ya intuían: la moda también es arte, archivo y narrativa visual. Si estás en París este verano, este es el plan cultural que no te puedes perder.