Murió la sobreviviente del Holocausto más longeva: ¿cómo era su vida actualmente y qué edad tenía?

Rose Girone, la sobreviviente de mayor edad del Holocausto, murió a los 113 años de edad. La noticia fue confirmada por su hija, Reha Bennicasa.

Su fallecimiento ocurrió el pasado lunes en un hogar de ancianos en Bellmore, Nueva York, según dijo Reha Bennicasa, quien también es una sobreviviente.

¿Quién fue Rose Girone?

De acuerdo con a Conferencia de Reclamaciones con sede en Nueva York, la cual administra las compensaciones a las víctimas de los nazis, ella era la sobreviviente viva más longeva

Rose Girone, cuyo nombre de nacimiento era Rose Raubvogerl, nació en el seno de una familia judía en la ciudad de Janov, actual Polonia en 1912, momento en el que formaba parte de Rusia. Cuando era niña se mudó a Hamburgo, Alemania.

En 1937 se casó con un judío alemán llamado Julius Mannheim. Se mudó a Breslau, la actual Wroclaw, en Polonia, con su esposo en 1938, mientras los nazis llevaban a cabo el programa de la Noche de los Cristales Rotos contra los judíos en toda Alemania.

Ella fue testigo de cómo quemaron la sinagoga y los libros judíos, y su esposo fue arrestado por los nazis y enviado a un campo de concentración de Buchenwald cuando Rose Girone estaba embarazada de ocho meses, según contó en entrevista en 1996 con la Fundación Shoah que recopila testimonios de los supervivientes.

Dijo que uno de los soldados nazis que llegaron a su casa para arrestar a su marido, también se la quería llevar a ella, pero otro le dijo: “No, está embarazada, déjala en paz”. Su hija Reha nació poco después, en 1938.

“No pude ponerle el nombre que quería. Hitler tenía preparada una lista de nombres para niños judíos y este era el único que me gustaba, así que la llamé así”, dijo a la USC Shoah Foundation.

La huída de Rose Girone a China

Después, su marido fue liberado y la pareja huyó a Shanghái, que era uno de los únicos puertos que aceptaban refugiados judíos, con un visado chino que un pariente en Londres les ayudó a obtener.

Tuvieron que partir a China en un plazo de seis semanas y antes de irse debían entregar todas sus joyas, ahorros y objetos de valor ya que tenían prohibido salir de Alemania con ellos.

Pudieron huir con su hija a Shanghái, pero China y Japón estaban en guerra y poco después de su llegada los japoneses ocuparon los puertos chinos y se les ordenó a los judíos que se mudaran a los guetos.

Mientras estaba en China, comenzó a tejer ropa y a venderla, un oficio con el que continuó toda su vida.

El viaje de Rose Girone a Estados Unidos

Después de la guerra, los tres pudieron mudarse a Estados Unidos y se establecieron en Nueva York, donde comenzó a trabajar como instructora de tejido y abrió una tienda en Queens. En 1948 se divorció y más tarde se casó con Jack Girone.

A lo largo de su vida participó en entrevistas y eventos conmemorativos donde enfatizó la importancia de recordar el pasado para evitar que tragedias similares se repita.

“Era una mujer fuerte y resiliente. Sacaba lo mejor de las situaciones terribles. Era muy sensata y tenía mucho sentido común. No había nada que no pudiera aportarle para que me ayudara a resolverlo, siempre, desde la infancia”, dijo sobre ella Reha Bennicasa.

¿Quién es la sobreviviente del Holocausto más longeva ahora?

Según la Conferencia de Reclamaciones, hay aproximadamente ups 220 mil supervivientes del Holocausto que aún están vivos y unos 14 mil de ellos residen en Nueva York.

Tras la muerte de Rose Girone, se cree que Mirjam Bolle es la sobreviviente del Holocausto con mayor edad. La islaelí nacida en Holanda cumplirá 108 años el próximo 20 de marzo.