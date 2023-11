Pedro Reyes presenta la nueva expo “Artists Against The Bomb” en Nueva York

La creatividad y el activismo se fusionan para dar vida a la exposición “Artists Against The Bomb”. Esta extraordinaria muestra de carteles, que aboga por el desarme nuclear global, reúne obras de renombrados artistas de diversas corrientes y épocas, cada uno aportando su perspectiva única a un llamado urgente por la paz.

Del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2023, las Naciones Unidas servirán como la sede perfecta para esta exposición, que tiene como objetivo principal narrar la historia de los movimientos de desarme nuclear a través de una variedad de expresiones artísticas. También, desde el 28 de noviembre hasta el 5 de diciembre, la exposición se traslada a la Judd Foundation en 101 Spring St., Nueva York llevando consigo un mensaje poderoso y universal.

Cortesía

Bajo la curaduría del Estudio Pedro Reyes en colaboración con la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN), “Artists Against The Bomb” no solo expone carteles, sino que también incorpora una gama diversa de medios, desde postales hasta espectaculares, banderas y formatos digitales, con el objetivo de diversificar visualmente los medios propuestos.

Lo que hace que esta exposición sea verdaderamente especial es la inclusión de obras de artistas influyentes que han marcado territorio en el mundo del arte conceptual de figuras emblemáticas como Keith Haring, las Guerrilla Girls, Regina José Galindo y Nadya Tolokonnikova de Pussy Riot. Además, se le unen escultores de renombre como Magdalena Abakanowicz e Isamu Noguchi, junto con fotógrafos notables como Robert Del Tredici y Ken Domon.

La muestra no se limita a las artes visuales, sino que se extiende a otras manifestaciones culturales como el teatro de Bread and Puppet, películas icónicas como “Dr. Strangelove” de Stanley Kubrick y “Hiroshima Mon Amour” de Marguerite Duras y Alain Resnais, así como literatura que aborda desde tempranas visualizaciones de la bomba atómica por H.G. Wells hasta la poesía hablada de Jayne Cortez.

Destacando la importancia histórica de los movimientos sociales en el desarme nuclear, la exposición hace hincapié en organizaciones como la Campaña por el Desarme Nuclear (CND), el Peace Squadron y la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF).

“Artists Against The Bomb” es más que una exposición. Es un testimonio artístico y cultural que refleja la diversidad de enfoques y la necesidad urgente de prohibir las armas de destrucción masiva. En un momento crucial, la exposición coincide con la Segunda Reunión de Estados Parte del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPNW) en las Naciones Unidas en 2023, subrayando la urgencia y la relevancia contemporánea de este llamado a la acción.