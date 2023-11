Ragnar Kjartansson llega al Museo Tamayo

Ragnar Kjartansson, el destacado artista contemporáneo de Reikiavik hace su primera presentación en Latinoamérica en el Museo Tamayo con su obra “Las cosas que ves al momento de caer el telón”. Reconocido por su habilidad para integrar performance, instalaciones de video, pinturas y música en sus creaciones, Ragnar Kjartansson proviene de una familia de artistas, con una madre quien fue una reconocida actriz y un padre destacado en el mundo artístico. Su formación en la Academia de las Artes de Islandia y su experiencia creciendo en una familia teatral le proporcionaron una perspectiva única.

La experiencia inmersiva, que se inauguró el 9 de noviembre de 2023 y permanecerá en México hasta el 3 de marzo de 2024, misma que presenta músicos con diversas voces y guitarras interpretando la composición de Kjartan Sveinsson, un homenaje a la relación de los padres del artista. La exhibición, compuesta por nueve piezas multi-sensoriales, incluyendo “Take Me Here by the Dishwasher: Memorial for a Marriage”, que destaca la importancia de la duración y repetición en las obras de Ragnar Kjartansson, que pueden extenderse durante períodos de tiempo que pueden durar horas, días o incluso meses.

Dos nuevas obras, “Estornino comiendo galletas en forma de corazón” y “No estamos sin esperanza”, hacen su debut en esta exposición. La trayectoria internacional de Kjartansson se refleja en sus exhibiciones en museos destacados como el Thyssen-Bornemisza en Madrid, el San Francisco Museum of Modern Art, la Biennale de Venecia en 2013, The Board en Los Ángeles, el Reikiavik Art Museum, The MET y el Guggenheim en Nueva York, consolidando su popularidad gracias a su enfoque único y su hábil mezcla de música y performance.

La exposición de Ragnar Kjartansson en el Museo Tamayo promete una experiencia única y cautivadora, demostrando por qué este artista ha ganado renombre y admiración a lo largo de los años. Sin duda, es una muestra que no querrás perderte.