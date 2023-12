Recorrimos el Museo Banco de México y te encantará conocerlo

Enclavado en el tradicional Centro Histórico de la Ciudad de México, a un costado del Palacio de Bellas Artes y muy cerca del Zócalo, hay un edificio que luce imponente, grande y robusto que, hace poco más de un siglo, era conocido como “la Mutua” porque ahí tenía sus oficinas la aseguradora norteamericana The Mutual Life Insurance Company. Sin embargo, desde 1927 alberga al Banco de México y en 2021 se inauguró ahí mismo el Museo Banco de México , un recinto que te encantará conocer y que es un referente del dinero en nuestro país.

El Museo Banco de México difunde las funciones del banco central e informa a los visitantes sobre el dinero, también posee una colección numismática increíble con billetes y monedas, principalmente mexicanos, así como varias piezas de distintas latitudes. En el Museo podrás saber más sobre la historia de la humanidad rastreando los objetos que fueron usados como dinero: encontrarás objetos como cacao, maíz, objetos en metales, monedas acuñadas en la Nueva España y papel moneda de la actualidad, entre otros datos curiosos y llamativos.

Un consejo es que el Museo Banco de México se visite con compañía, porque vas a comentar todo lo que encontrarás aquí. Como ya te dijimos, el propio edificio vale por completo la pena y puedes pasar horas hablando de él: por ejemplo, que Carlos Obregón Santacilia lo remodeló y lo dotó del aire elegante y sólido que tiene en la actualidad; años después, este mismo arquitecto fue artífice del Monumento a la Revolución y en la actualidad puedes visitar la exposición temporal Integración arquitectónica: el origen del edificio principal, que te permite conocer a profundidad la evolución del emblemático edificio del Banco de México, su significado y el legado que representa para la arquitectura nacional. También recordarás cuáles fueron los primeros billetes o monedas que recibiste en tu vida –te garantizamos que los verás– e incluso aprenderás cosas sobre el dinero que quizá no sabías, como cuál fue el billete de la Gitana… ¡el primero emitido por el Banco de México!

¡Conoce el Museo Banco de México!

El Museo está en la esquina de Eje Central y av. 5 de Mayo, abre de martes a domingo de 11:00 a 17:00 horas y es gratuito, solo necesitas pedir tus boletos en la página del museo ( museobancodemexico.mx ) o en la taquilla que está sobre Eje Central y luego entrar por 5 de Mayo. Recuerda invitar a tus amigas, lleva a tus hijos, sobrinos o nietos y encuentren puntos en común sobre algo tan cotidiano, pero tan necesario, como el dinero.

En la planta baja del Museo tiene dos áreas permanentes: la Sala Banco de México y la Sala del Dinero. En la primera comprenderás qué es y cómo influye la banca central en la población mexicana al cuidar el poder adquisitivo del dinero, cómo provee a la economía de billetes y monedas, de qué forma promueve un sistema financiero sano y cómo propicia el funcionamiento de los sistemas de pagos. En la Sala del Dinero recorrerás la evolución del dinero, desde las semillas y monedas de oro hasta los actuales datos electrónicos, donde todos cambian según las necesidades de la sociedad. No hay un “orden” en el que debas recorrer estas salas y también hay elementos interactivos (no, no son solo para los niños… ¡los adultos también necesitamos aprender mucho aquí!).

Exposiciones temporales: ¡apresúrate!

En el mezanine siempre hay exposiciones temporales, y en esta ocasión se tratan de la ya comentada Integración arquitectónica (hasta febrero de 2024, ofrece una inmersión profunda en la evolución del emblemático inmueble del Banco de México y resalta su capacidad para adaptarse en respuesta a las necesidades y visiones de sus usuarios y diseñadores), y Ángulos y perspectivas (recién inaugurada y vigente hasta marzo de 2024, revela los intereses y exploraciones que 44 artistas hacen con maculaturas y refines; esto es, billetes destruidos por no resultar aptos para circular). También hay una tienda donde hallarás el recuerdo perfecto, incluso como un merecido autorregalo, y donde todos los objetos tienen su propio encanto.

El secreto más obvio

Puesto que el Museo está en la sede del banco central, su sótano resguarda… ¡una bóveda! Puedes acceder a ella cada 15 minutos y ver un video inmersivo sobre la historia del dinero para luego visitar la zona de cajas de seguridad, donde apreciarás monedas importantísimas y hermosas por su valor histórico y estético. Es impresionante ver el grosor de las paredes y los mecanismos de seguridad empleados en las puertas, así que alista la cámara y disfruta.

El Museo Banco de México es el pretexto ideal para darte una vuelta por el Centro Histórico en esta temporada: puedes agendar un desayuno cercano con tus mejores amigas y luego recorrer con toda la tranquilidad el Museo, porque es un espacio seguro en el que pasarás un momento muy agradable.