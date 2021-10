Abraham Ancer: el ganador del circuito de golf más importante del mundo

A los dos años acompañó a su papá al Club Campestre de aquella ciudad fronteriza, y ya a los cuatro empezó a jugar este deporte.

“Literalmente hizo todo lo que pudo, incluso, si el dinero era escaso siempre encontró una manera sin quejarse de mis resultados. No importaban mis scores. Solo me llevaba a un torneo, y ahora que sé lo que cuesta viajar y todo eso, pensaba no sé cómo lo hizo.Obviamente, no es fácil crecer en Reynosa y llegar al PGA Tour, las posibilidades son muy escasas, pero le doy todo el crédito a mi papá, porque se rompió el alma para que esté aquí”, recuerda Ancer.

Tras asistir a la Odessa Junior College, recibió una beca y se graduó de la carrera de Estudios Multidisciplinarios en la Universidad de Oklahoma en 2013. Ese mismo año brincó al profesionalismo, luego de ganar cinco victorias colegiales.

No fue sino hasta el 5 de julio de 2015 cuando Ancer logró su primer triunfo en el golf de paga en un playoff de dos hoyos durante el torneo Nova Scotia Open, evento oficial por el Korn Ferry Tour, circuito de ascenso a la PGA, en Canadá.

Descubre el artículo completo en la edición digital e impresa CARAS OCTUBRE