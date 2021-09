Abraham Ancer ya está entre los 10 mejores golfistas del mundo

El golfista mexicano Abraham Ancer se cuela entre los mejores 10 golfistas del mundo.

Este 2021, el Turco tuvo una temporada de ensueño.

El mexicano finalizó su participación en el torneo de cierre de los playoffs de la FedEx Cup de la PGA, con 274 golpes, diez abajo de par.

Lo anterior lo consagró en el noveno lugar del Tour Championship.

My best and most memorable season on the @PGATOUR! Thank you for all the love and support. Time for a little break before we go again! 🙌🏼 #TeamAncer

¡Mi mejor y más memorable temporada! Gracias a todos por el amor y apoyo. Es hora de un pequeño descanso antes de volver 🇲🇽 pic.twitter.com/qcyWzlh2lN

— Abraham Ancer (@Abraham_Ancer) September 5, 2021