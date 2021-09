Este es el emotivo mensaje que Naomi Osaka compartió en sus redes sociales

Naomi Osaka se suma a los deportistas que están hablando sobre la salud mental.

Hace algunos días, la tenista se sinceró y compartió un mensaje en sus redes sociales, en el que explicó lo difícil que fue para ella el año pasado, y también sobre el estado de su salud mental.

No olvidó agradecer el apoyo que recibe de su gente cercana y resaltó que nunca le ha sido fácil digerir sus logros.

“Recientemente me he estado preguntando por qué me siento así y me doy cuenta de que una de las razones es porque internamente creo que nunca soy lo suficientemente buena. Nunca me he dicho a mí mismo que he hecho un buen trabajo, pero sé que constantemente me digo a mí mismo que soy una m*rda o que podría hacerlo mejor”, escribió Naomi.