La gimnasta Simone Biles explica la razón de su salida de la competencia en Tokio 2020

Tras debutar el 26 de julio en los Juegos Olímpicos, la gimnasta Simone Biles explica la razón de su salida de la competencia en la que participaba con el equipo de gimnasia artística de los Estados Unidos.

Todo apuntaba a que la estrella se había lesionado, y por eso había abandonado la competencia.

Sin embargo, la atleta rompió el silencio y explicó la verdadera razón de su salida.

It has been confirmed that #SimoneBiles has withdrawn from tonight’s women’s #ArtisticGymnastics team final.

Follow our live blog for more updates 👇https://t.co/P8skmoW32i

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 27, 2021