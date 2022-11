Andrés Guardado “defiende” a Messi y responde a Canelo Álvarez

Ante la polémica que generó el video de Messi, el mexicano Andrés Guardado rompió el silencio.

El futbolista mexicano Andrés Guardado habló sobre el tema que ha generado polémica después de que Messi supuestamente pateó la playera de la Selección Mexicana que se encontraba en el piso de los vestidores tras el partido México vs Argentina.

Inmediatamente este video provocó la reacción de los aficionados, entre ellos, el boxeador Canelo Álvarez, quien explotó en su cuenta de Twitter y escribió, “¿vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?, que le pida a Dios que no me lo encuentre. Así como respeto Argentina tiene que respetar México, no hablo del país (argentina) hablo de Messi por su m… que hizo”.

“Desde que la playera de México está en el suelo es un insulto”, agregó.

El mediocampista Andrés Guardado aseguró que él conoce cómo es Messi y que el boxeador Canelo Álvarez no tiene idea. “Sé la persona que es Leo. Quizás, Canelo no entiende lo que pasa en un vestuario. A mí me parece una tontería. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo. Lo que se ha generado es para vender algo o generar polémicas”, dijo el también llamado, “Principito”.

Y agregó que Messi no solo ha sido amable con él, sino también con su hijo, dejando en claro que entre ellos existe una amistad fuera de la cancha. “Tuve la fortuna de enfrentar muchas veces a Leo Messi en España, ha tenido lindas actitudes con mi hijo”.

Además, comentó que la playera que estaba en el suelo era suya, ya que la había cambiado con la de Messi. “Yo tenía la suya y también la deje en el piso”.

