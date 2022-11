Las fotos de la niñera de Sandra de la Vega que no habías visto

Originaria de Huejutla, Hidalgo, Luciana Ramírez se volvió parte de la familia del futbolista Andrés Guardado y la influencer Sandra de la Vega.

En las últimas horas, Sandra de la Vega, la esposa del futbolista mexicano Andrés Guardado ha sido criticada después de que publicó fotografías en Qatar junto a la mujer que cuida a sus hijos y le ayuda con las labores del hogar; usuarios en redes sociales la tacharon de “clasista”, no obstante, también hubo quienes le aplaudieron el haberla llevado a vivir la experiencia del Mundial.

Sandra hizo otra publicación junto a su esposo e hijos, y lo que más llamó la atención fue que no aparecía la mujer. “Con nuestra Ushi y sin nuestra Ushi ( pa los que no están de acuerdo en que haya venido”, escribió en el pie de la imagen.

“Se llevó la doñita para que le cargue a la niña mientras ella graba”, son algunos de los comentarios que circulan en redes sociales. Sin embargo, Sandra respondió con un video y expresó que le tiene un gran cariño a la mujer que trabaja con ella y la considera miembro de su familia. “Nosotros sabemos realmente lo que hacemos o no hacemos, y no tenemos nada de lo que podamos arrepentirnos, en ese tema estamos bastante tranquilos. A Ushi la queremos un montón, es parte de nuestra familia y yo siempre digo que es el ángel de mi casa y no hay nada más que decir”, declaró.

Esta no es la primera vez que Luciana viaja junto a Sandra y sus hijos, ya que al ser considerada parte de la familia realmente se ha vuelto inseparable de ellos. En su cuenta de Facebook, la mujer ha compartido las imágenes de los momentos más felices que ha vivido por todo el mundo junto a los pequeños hijos de Sandra y Andrés.

En las fotografías se observa a Luciana muy cariñosa con los pequeños, además no solo tiene una gran relación con Sandra, sino también con su esposo.

