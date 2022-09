Cameron Norrie y un tatuaje por México

Una planta, de la que en Los Cabos hay más de 200 especies, como es el cactus siempre tendrá un significado especial para Cameron Norrie, tenista británico y actual número 8 del ranking ATP, tanto es así que lleva tatuado uno en la piel.

En 2021, Cameron Norrie logró su primer título como profesional y lo hizo levantando el trofeo del torneo mexicano, intervenido por artistas huicholes, tras vencer al estadounidense Brandon Nakashima por un doble 6-2. Tras ello y a modo de recuerdo se tatuó un cactus en su pierna izquierda.

En entrevista con Caras México, el tenista mejor rankeado por la ATP en la actualidad y finalista en Acapulco y Los Cabos este año, reconoció tener una relación con nuestro país muy cercana. Estando presente en las últimas cinco ediciones del Abierto Mexicano de Acapulco y las cuatro del Abierto de Los Cabos.

“Desde que me incorporé al circuito profesional siempre he estado participando en los torneo de México”, reconoció el semifinalista de Wimbledon. Además confirmó sentirse muy cómodo en Los Cabos, donde el gran clima y su enclave paradisíaco le permiten disfrutar diariamente de un baño en las aguas del Pacífico antes de desayunar y descansar previo a sus juegos durante el torneo debido al horario vespertino de estos.

Igual muchos no lo saben pero con tan solo 27 años de edad, este tenista puede ser considerado un trotamundo o nómada del tenis. Y es que el haber nacido en Sudáfrica pero después siendo niño mudarse a Nueva Zelanda y después al Reino Unido, previo a decidir estudiar en Estados Unidos, reconoce le ha servido en su carrera, “esto me facilita el convivir con los viajes entre torneo y torneo, me acostumbre a constantes cambios de país siendo joven y esto hoy en día me ayuda en mi carrera”, apuntó el finalista del Abierto de Los Cabos 2022.

Recomendaciones para Los Cabos por Norrie

Con cuatro años consecutivos en el torneo ATP 250 organizado por Mextenis, quisimos preguntarle al tenista británico por alguna de sus actividades favoritas en este enclave y lejos de las canchas de tenis.

Apasionado de Los Cabos, afirmó que aquellos amantes del mar deben probar surfear en las aguas de este paisaje donde el desierto y el agua maridan a la perfección. La oferta gastronómica del destino también es importante para Norrie a la hora de recomendar algún destino y Los Cabos lo tiene.

