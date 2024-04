Canelo Álvarez explota y lanza un contundente mensaje a Óscar de la Hoya: “No lo quiero en mi vida”

Saúl “Canelo” Álvarez se expresó claramente sobre su relación con Óscar de la Hoya, al afirmar que no desea tener vínculo alguno con el ex boxeador y promotor. Desde la separación formal de sus caminos en 2019, después de una colaboración que duró más de una década, Álvarez manifestó su decisión de no mantener una relación personal ni profesional con De la Hoya.

¿Qué pasó entre el Canelo y De la Hoya?

La relación entre Álvarez y De la Hoya comenzó a deteriorarse significativamente después de que Álvarez firmara un contrato récord con DAZN en octubre de 2018, valorado en al menos 365 millones de dólares por cinco años y 11 peleas.

Después de solo tres peleas bajo este acuerdo, ambos decidieron separarse. Álvarez y De la Hoya intercambiaron críticas e insultos públicamente, Álvarez acusa a De la Hoya de falta de lealtad y mal manejo. Este conflicto culminó con una demanda de Álvarez contra Golden Boy Promotions y DAZN en 2020, lo que le permitió continuar su carrera como agente libre promocional.

Los comentarios del Canelo

En una reciente entrevista Álvarez declaró: “No estoy interesado en ser su amigo. Estoy bien donde estoy. No tengo nada que ver con él. Le deseo todo lo mejor y ya está. Pero no lo quiero en mi vida. No lo quiero cerca de mí. No quiero ese tipo de vibraciones en mi vida”.

Esta declaración es una muestra clara del deseo de Álvarez de mantener distancia con De la Hoya, incluso en eventos profesionales.

Último día de campamento👊🏻 ¿Nos vemos en una semana? #CaneloMunguia 🇲🇽 pic.twitter.com/XIScwXdHKj — Canelo Alvarez (@Canelo) April 27, 2024

La próxima pelea

La declaración del Canelo surge en un contexto donde su próxima pelea, contra Jaime Munguía el 4 de mayo, marcará la primera vez desde la demanda que Álvarez y De la Hoya estén involucrados en un mismo evento.

Munguía es copromovido por De la Hoya y Fernando Beltrán de Zanfer Promotions. Aunque De la Hoya había expresado su deseo de mantener una relación de trabajo con Álvarez, los comentarios recientes de Álvarez indican que no existe posibilidad de reconciliación.

De la Hoya responde

En respuesta a las declaraciones de Álvarez, Óscar de la Hoya comentó al mismo medio: “Lo único que [Álvarez] tiene en mi contra es mi vida personal”, al hacer referencia a las críticas hacia sus problemas personales documentados.

De la Hoya enfatizó que nunca ha criticado la vida personal de Álvarez y que sus comentarios se basan únicamente en su experiencia como ex campeón mundial en seis divisiones. “Si quiere atacarme en mi vida personal, entonces la culpa es suya”, concluyó De la Hoya.

La relación entre Saúl “Canelo” Álvarez y Óscar de la Hoya permanece tensa y distante, con poco indicio de mejora en el futuro cercano. Esta situación subraya una fractura profunda no sólo en términos personales sino también en el ámbito profesional del boxeo.

También te puede interesar:

¿Cuánto dinero ganará Canelo Álvarez en su próxima pelea contra Jaime Munguía?