Checo Pérez en posibilidad de quedar en el top 3 del GP México

¿Te molesta cuando te hacen parar en pits, como en Silverstone para darle ventaja a Max?

No, somos un equipo bastante unido y peleamos cada punto. Como escuadra hay decisiones que se toman y no son las más populares entre los pilotos, pero yo entiendo que somos un equipo y cumplí con lo que se me pidió. Lo importante era que Max estuviera bien y ya pasamos la página. Esto es de cada carrera: tienes una mala y hay que olvidarla para pensar en la siguiente.