¿Cuál es el futuro de Checo Pérez en la Fórmula 1 tras el GP de México? Esto sabemos

El Gran Premio de México 2023 fue un evento con emociones encontradas para los aficionados, ya que el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, de la escudería Red Bull Racing, se vio obligado a abandonar la carrera antes de completar la primera vuelta debido a un choque con Charles Leclerc.

El incidente provocó daños en la suspensión trasera de su monoplaza, y aunque el equipo Red Bull Racing intentó reparar los daños desde los pits, no fue posible que “Checo” Pérez regresara a la competencia. El piloto, quien había mostrado su entusiasmo y dedicación en su carrera de casa, fue captado al borde de las lágrimas dentro de su coche.

El fracaso de “Checo” en el GP México 2023

A pesar de su desilusión, Checo Pérez compartió sus primeras reacciones con la prensa, mostrando su espíritu deportivo y determinación. “Así son las carreras. No es la primera vez que me pasa. Soy deportista, no hay más. Sé que mañana todo el mundo me matará, pero me voy tranquilo a casa, di todo de mí y me voy orgulloso también de mi equipo”, expresó.

Durante todo el fin de semana, “Checo Pérez” recibió el cariño de miles de aficionados, así como el apoyo de su familia, incluyendo a su esposa Carola Martínez, sus hijos y su hermana Paola Pérez. Paola, quien también es su encargada de management, compartió un emotivo video en las redes sociales que capturaba la reacción del piloto al abandonar la carrera, acompañado por un mensaje que decía: “La fe en Dios incluye la fe en sus tiempos”.

Carola Martínez, la esposa de Checo Pérez desde junio de 2018, publicó una foto en sus historias de Instagram antes de la carrera, donde aparecía abrazando al piloto y deseándole buena suerte. La pareja recientemente confirmó el nacimiento de su cuarto hijo, fortaleciendo así su hermosa familia.

En sus redes sociales, Checo Pérez también agradeció a sus fanáticos por su apoyo incondicional y compartió un mensaje de esperanza y determinación. “Antes que nada solo quiero darles las gracias por todo de corazón, son los mejores fans del mundo. Hoy lo dejé todo en la pista, vi el espacio y arriesgué. No fue culpa de Charles, simplemente fue un incidente de carrera. Nos vemos el próximo año y lo volveremos a intentar”, afirmó.

El futuro de “Checo”

A pesar del desafío que enfrentó en el GP de México 2023, Checo Pérez es sin duda un piloto respetado y apreciado en la Fórmula 1, y sus seguidores esperan verlo nuevamente en acción en la próxima temporada, con la misma pasión y determinación que lo caracterizan.

Por el momento, el futuro inmediato del piloto tapatío se encuentra en asegurar el subcampeonato para su escudería. Aunque hay rumores en torno a su posible salida, lo cierto es que por el momento no hay nada confirmado.