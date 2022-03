Donovan Carrillo se queda sin patines para competir en Francia

El atleta Donovan Carrillo mostró su preocupación en redes sociales, ya que, la maleta en la que documentó sus patines no ha llegado a Francia.

El Mundial de Patinaje Artístico en Montpellier, Francia, recibirá al patinador Donovan Carrillo, quien participará en esta competencia luego de haber sido la sensación en los pasados Juegos Olímpicos de Invierno Bejing 2022.

Aunque, Donovan aún no está listo para competir, pues la maleta con la que viajó desde que salió de México, no ha llegado a su destino.

“Amigos quiero compartirles que estos días me he sentido preocupado porque aún no me ha llegado la maleta en la que documenté mis platines”, se lee en una de sus historias de Instagram, donde compartió lo sucedido.

Sin embargo, a pesar de los inconvenientes de la situación, Donovan no pierde la motivación con sus entrenamientos para lograr una brillante participación en la competencia.

“De cualquier manera seguimos entrenando, trabajando y buscando tomarlo con la mejor actitud”, expresó el tapatío.

Será este jueves 24 de marzo, cuando Carrillo debutará en esta competencia en el programa corto de la rama varonil. Donovan se enfrentará ante aproximadamente 40 atletas rumbo a la final del campeonato.

En los pasados Juegos Olímpicos en Beijing 2022, Donovan Carrillo, conquistó el corazón de los mexicanos tras su excelente participación con la que logró llegar a la final poniendo el nombre de México en todo lo alto y demostrando que los sueños se cumplen.

El patinador agradeció el apoyo de todo México y dijo que se llevó una gran experiencia, además, envió un mensaje a quienes no creyeron en él.

“Practicar el patinaje no ha sido fácil, pero lejos de flagelarme agradezco cada situación difícil porque me hizo como persona. Quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado y a las personas que me dijeron que nunca iba a lograr algo, porque en ellos encontré la inspiración para demostrarles cómo sí se puede llegar lejos como mexicano”, fueron las palabras del joven patinador.