Donovan Carrillo cerró su espectacular participación en Beijing 2022

El tapatío de 22 años de edad, Donovan Carrillo hizo historia al ser el primer mexicano en llegar a la final olímpica de patinaje artístico.

Por Diana Laura Sánchez

El joven patinador Donovan Carrillo, conquistó el corazón de los mexicanos desde que llegó a la pista de sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Tras su excelente participación del lunes pasado, logró llegar a la final poniendo el nombre de México en todo lo alto y demostrando que los sueños se cumplen.

Donovan presentó su programa largo en la final del patinaje artístico individual con una rutina musicalizada con un mix de las canciones “Perhaps, perhaps, perhaps”, de Daniel Boaventura y Carlos Rivera, “Sway” de Dean Martin y “María”, de Ricky Martin, que ambientaron la pista con sabor latino.

Carrillo terminó con una puntuación de 218.13 en la final y se puso en cuarto lugar momentáneo. Luego de una rutina de poco más de cuatro minutos, el patinador tuvo una puntuación de 138.44 en el programa libre, misma que se sumó a lo que consiguió el lunes pasado.

Para presentarse en la final, el joven lució en la pista un traje negro con cientos de piedras Swarovski, diseñado por el estadounidense Brad Griffins, quien ha vestido a medallistas en campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos de Invierno.

Tras su brillante participación, Donovan confesó que se sintió un poco nervioso antes de salir a la pista de hielo pero aseguró que está satisfecho con el gran trabajo que realizó. A pesar de que hubo algunos errores y una caída, nunca perdió la sonrisa que lo caracteriza.

“Hemos obtenido buenos resultados teniendo el mejor puntaje de la temporada en el total de ambos programas. Me sentí un poco nervioso pero es parte del patinaje. Lo más importante es que disfrute cada segundo de mi presentación”, expresó.

El patinador agradeció el apoyo de todo México y dijo que se lleva una gran experiencia, además, envió un mensaje a quienes no creyeron en él.

“Practicar el patinaje no ha sido fácil, pero lejos de flagelarme agradezco cada situación difícil porque me hizo como persona. Quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado y a las personas que me dijeron que nunca iba a lograr algo, porque en ellos encontré la inspiración para demostrarles cómo sí se puede llegar lejos como mexicano”, fueron las palabras del joven patinador.