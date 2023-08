Él es Alan Cleland, el primer surfista mexicano que irá a los Juegos Olímpicos París 2024

El mexicano Alan Cleland es el primer mexicano en la historia del surf que competirá en unos Juegos Olímpicos. El surfista representará a nuestro país en esta disciplina.

Nacido en Pascuales, Colima, de padre estadounidense y madre mexicana, Alan Cleland de 21 años confirma su boleto a los Juegos Olímpicos Paris 2024. Su clasificación llega después de coronarse en el ISA World Surfing Games 2023, en El Salvador.

“Alan Cleland aseguró hoy su participación en los Juegos Olímpicos París 2024 al conocerse la distribución de plazas para los calificados por conducto de la WSL”, informó la Federación Mexicana de Surfing.

De esta manera, el mexicano hace historia al conseguir una plaza olímpica para México como actual campeón del mundo de surf. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y el Comité Olímpico Mexicano confirmaron el logro de Alan que debutó en el programa olímpico en Tokio 2020.

Alan trae en la sangre el amor por el deporte, en especial por el surf, ya que su padre y entrenador también fue surfista. Con esfuerzo y disciplina, Alan se ha preparado para competir en varias categorías y lograr conseguir sus sueños.

“Significa todo. Es algo por lo que he trabajado y he invertido mi tiempo desde que comencé a surfear y algo que quería. Es algo por lo que me esforcé, soñé, puse todo mi trabajo en ello. Se hizo realidad y no puedo dejar de sonreír. Estoy agradecido”, expresó el joven sobre su pase a París 2024.