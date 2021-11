Las pilotos que debes seguir: Michelle Barraza y Regina Sirvent

¿Por qué corres?

Porque mi abuelo José Sirvent era corredor de rally y siempre tuvo el sueño de que mi papá corriera, pero él quiso dedicarse a otras cosas y fui yo la que le entró, mi abuelo me regaló mi primer kart de niña y ya no me volví a bajar de un auto… Me enamoré de este deporte para siempre.