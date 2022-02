Rafa Nadal se coronó como el campeón del Abierto Mexicano de Tenis por cuarta vez

El tenista español Rafa Nadal conquistó por cuarta vez el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, y se llevó el Guaje de Plata tras vencer a Cameron Norrie.

Por Diana Laura Sánchez

¡Con todo y sombrero de charro! Rafa Nadal se convirtió en el tercer tetracampeón del Abierto Mexicano de Tenis después de Thomas Muster y David Ferrer. Además, superó su propio récord como campeón más longevo, el que había instaurado en el 2020.

Ayer, Rafa se enfrentó al británico Cameron Norrie, quien compitió a la altura en lo que hubiera sido su primer ATP 500, sin embargo, Rafael no se quedó atrás y mostró su mejor versión durante el partido que se disputó en el nuevo complejo del Abierto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Caras México (@carasmexico)

Nadal utilizó ángulos y se plantó agresivo en momentos decisivos. También supo aprovechar cuando Norrie le abría una ventana para hacerse presente en el marcador. El primer 6-4 reflejó lo parejo que había sido el primer set.

El español utilizó su buen juego en la red para salir de algunos apuros, sobre todo en el 30-15 final. Así consiguió dos puntos para partido pero solo necesitó del primero para convertirse en campeón.

Rafa Nadal consiguió su cuarto tÍtulo en el AMT 2022

En conferencia de prensa, el español señaló que ahora a sus 35 años con la madurez y experiencia que ha adquirido con el paso de los años, sus triunfos son mejor valorados.

“Quizá se valoran más las victorias ahora que cuando era un niño de 18 años”, dijo Nadal, quien ganó su primer título en Acapulco cuando tenía 18 años y 17 años después sumó el cuarto, con otros en 2013 y 2020.

“Para mí lo más importante hoy es que he ganado un torneo con prestigio dentro del mundo de tenis. Llevarme la victoria aquí significa mucho”, expuso el español, que llegó como 5 del mundo al torneo y fue el cuarto preclasificado al título.

Con un arranque de temporada de ensueño en el que ha ganado tres torneos, entre ellos el Abierto de Australia y el Open 500 de Acapulco, para el español resulta “increíble como las cosas cambian de un día a otro, de prácticamente no poder entrenar hasta estar en el momento que estoy”.

Sobre su título número 91 en su carrera, Rafa Nadal dijo que “es un título más para su carrera” y lo calificó como “un título importante”.

Finalmente, agradeció el apoyo que recibió por parte de los aficionados, quienes le aplaudieron en todo momento en el Estadio de la Arena GNP Seguros.

“Siempre me llevo recuerdos fantásticos por el cariño de la gente. He conseguido unos resultados muy buenos casi siempre que he estado aquí. Confío en que sea un lugar que la gente tenga un buen recuerdo de mí cuando no pueda volver”, finalizó.

Te puede interesar: ELLOS SON LOS JUGADORES CONFIRMADOS PARA EL ABIERTO DE TENIS MIFEL EN LOS CABOS