Zinedine Zidane es la nueva imagen de Montblanc

La marca de lujo Montblanc eligió como imagen al ex futbolista francés Zinedine Zidane.

El legendario ex futbolista y entrenador Zinedine Zidane protagonizará la próxima campaña otoñal de la casa Montblanc que decidió ficharlo como nuevo embajador de la línea de fragancias Montblanc Legend.

“Esta maison defiende la importancia de transmitir ideas y filosofías a través del poder de la escritura. Yo también defiendo estos valores, ya que me he beneficiado de ellos y de la cultura que mi padre y mi familia me han inculcado. Y aunque solo lo saben unas pocas personas, todos los días escribo. Y lo hago en cuaderno. Utilizo los bolígrafos para algo más que para firmar autógrafos”, aseguró Zinedine Zidane.

La escritura y la perfumería forman parte del nuevo proyecto de Zinedine y Montblac que en conjunto destacarán la importancia de agregar valor a la creatividad mediante el oficio de la escritura. Además, la reconocida marca le rinde homenaje a Zinedine convirtiéndolo en imagen de la próxima campaña de la línea de perfumería Legend.

La gama más vendida de la casa está pensada para aquellos que no buscan la gloria, pero que trabajan para forjar su propia leyenda.

Es así como la firma Montblanc anuncia el fichaje del campeón del mundo de 1998 para encarnar la imagen de la empresa mediante campañas dedicadas a los bolígrafos de lujo, artículos de cuero y perfumes, categoría para la que será el nuevo rostro de la fragancia estrella, Montblanc Legend.

“Defiendo la idea de que cada uno de nosotros puede dejar huella, viviendo una vida hecha de pasión y desafíos, y haciendo todo lo posible por ponerlos en prática”, destacó Zinedine Zidane.

A partir de este mes, aparecerá en una primera campaña centrada en la marroquinería de Montblanc, que destacará la importancia de la movilidad en todas sus dimensiones, antes de promocionar la gama de bolígrafos y artículos de escritura.