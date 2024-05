A Britney Spears le gustaría que su vida fuera tan ‘salvaje’ como se cree

Aunque hace unos días el nombre de Britney Spears estaba nuevamente en el “ojo del huracán” por un supuesto altercado con su novio y que le habría causado un colapso, sin embargo, la intérprete salió a dar su versión.

La estadounidense utilizó sus redes sociales para desmentir esta crisis y deseó que su vida fuera tan “salvaje” como la interpretan los demás.

"¡Honestamente, desearía que mi vida fuera tan salvaje como la han retratado!”, dijo Spears en su Instagram junto a un video en el que se le ve montando a caballo.

En el mensaje dijo que tuvo un accidente en su pie y que es posible que se tenga que someter a una operación.

“De cualquier manera, me pasó algo en el pie y es posible que tengan que hacerme una cirugía… Crucemos los dedos, ojalá y no”.

“Estaba en pijama y sí, ¡había estado llorando porque me lastimé el pie! Soy una mujer adulta que en realidad es muy ingenua en la mayoría de las situaciones. Simplemente, me da vergüenza que me hayan captado en mi maldita pijama. No me siento querida, ¡me siento maltratada! Con eso dicho, ¡me voy a dar el gusto esta semana!”.

La semana pasada se reportó en medios en Internet que la intérprete de “Toxic” había tenido un altercado con su novio afuera del hotel Chateau Marmont de Los Ángeles. Días posteriores a los rumores, Spears publicó imágenes de su pie hinchado.

¿Britney es inspiración para Ricky Martin?

Recientemente, Ricky Martin dio de qué hablar tras publicar en redes sociales un video en el que se le bailando en su casa con un diminuto short, situación por la que los usuarios lo compararon con el peculiar gusto de Britney Spears por también dar a conocer este tipo de clips.

El material suma ya miles de me gusta, además de halagos, comparaciones y alguna que otra crítica.