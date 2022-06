Paola Rojas: este era su trabajo antes de ser periodista

La periodista mexicana reveló a qué se dedicaba antes de ser una de las conductoras más reconocidas del país.

Paola Rojas trabajó como botarga en el extinto Reino Aventura, antes de ser la reconocida periodista de “Al aire con Paola”, uno de los dos principales noticieros de Televisa. Además, es la conductora estrella del programa “Netas Divinas”, junto a Natalia Téllez, Consuelo Duval, Daniela Magun y Galilea Montijo.

La ahora famosa periodista tuvo que trabajar arduamente durante varios años para llegar a donde se encuentra ahora y convertirse en una exitosa comunicadora.

En una de las recientes emisiones de dicho programa, Paola recordó que cuando tenía 17 años de edad, trabajó como botarga en el parque de diversiones Reino Aventura en la Ciudad de México, cabe mencionar que dicho parque cerró hace varios años y actualmente en ese lugar se encuentra Six Flags.

“Yo me metía a las botargas y yo disfrutaba muchísimo”, confesó durante la plática. Aunque había ciertas cosas que no eran de su agrado, entre ellas, que era empujada por los niños y que el traje que usaba no tenía ventilación.

“Las botargas pesan, las de ahora son más sofisticadas, pero las de ese tiempo no lo eran, entonces me concentraba mucho en el olor a humanidad, era fuerte”, manifestó.

“Entré muy chiquita a trabajar a ese parque, estaba en el grupo de animación que básicamente era bailar, jugar y bailar”, agregó.

Paola Rojas antes de ser famosa…

Por otro lado, no solo trabajó como botarga, sino también como entrenadora de delfines. “Me volví entrenadora de delfines, antes de llegar a eso, que era lo que yo quería, entrenar a Keiko que se convirtió en realidad, era muy chiquita y no tenía conciencia del cautiverio y todo lo que implica, en ese tiempo no había esa conciencia, yo tenía 17 años”.

Recordemos que Keiko fue la primera y única orca que vivió en cautiverio y retornó a su hábitat natural; conocida por su participación en la saga de las películas “Liberen a Willy”. Fue capturada en 1979.

Durante sus años en cautiverio habitó en el acuario islandés en Saedrasfnid durante tres años, otros tres en el parque de Marineland de Ontario, California, Estados Unidos y 10 años en Reino Aventura, efectuando espectáculos para el público. Murió en diciembre de 2003, al poco tiempo de haber sido liberada en Islandia- mismo lugar donde fue capturada-.

