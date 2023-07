A qué se dedican los tres nominados de La Casa de los Famosos

¿Quiénes están nominados en La Casa de los Famosos México y cómo salvarlos? La tensión aumenta en La Casa de Los Famosos México cada vez que se sabe de una eliminación. Esta vez le tocará a tres hombres: Paul Stanley, Sergio Mayer y Emilio Osorio —ya están fuera Marie Claire Harp, Sofía Rivera Torres, Ferka y Raquiel Bigorra. ¿Quién vendrá después?

¿Quiénes están nominados en La Casa de los Famosos México quinta semana?

El productor, actor y ex político Sergio Mayer; y el conductor e hijo de Paco Stanley Paul Stanley; y el actor Emilio Orosio. Ellos cinco son los nominados para la quinta semana de LCDLFM.

Esta sería la cuarta vez que nominan a Sergio Mayer. Esto ocurre después de que Mayer no se guardara nada para decirle a Ferka por qué la eligió para irse de La Casa. “Me pongo aquí porque consdidero que es injusto que estés nominada. Tú no deberías estar nominada, de hecho no deberías estar en La Casa de los Famosos. No sé si te das cuenta, pero estás con dos grandes personalidades con grandes trayectorias, que son Bárbara [Torres] y Raquel [Bigorra]. Se te dio la oportunidad y has tenido 3 semanas para ser convincente en tu historia de amor [con Jorge Losa] que no ha generado empatía, sino vergüenza”.

¿A qué se dedican los nominados de La Casa de los Famosos México?

Emilio Osorio es un joven actor y cantante que participa por primera vez. El hijo del productor Juan Osorio y la actriz Niurla Marcos asegura que desde pequeño está acostumbrado a las cámaras; participó en Mi marido tiene familia (2017) y Juntos el corazón nunca se equivoca (2019).

El hijo de Paco Stanley participa en el reality. El conductor de ‘Hoy’ de 37 años fue el primero en confirmar su participación; es conocido por la conducción, estar en obras de teatro y en telenovelas como Camaleones, Un Refugio para el Amor y Soy tu Dueña.

El actor, productor y político mexicano de 57 años dejó atrás el glamour para unirse al reality. Sergio Mayer de 2018 a 2021 se desempeñó como diputado federal.

¿Cómo votar en La Casa de los Famosos México?

Para votar debes ingresar al sitio web de LCDLF y elegir ‘votaciones’. Esto solo puede hacerse durante los programas de pre-gala, gala y post-gala. Recuerda que las votaciones son para la persona que desean que se quede en la casa, no para el que salga. Así que la persona con menos votaciones, tiene más probabilidades de ser expulsado.

Los suscriptores a Vix+ pueden emitir un voto hasta 10 veces, lo cual es benéfico para que su persona elegida tenga más oportunidad de ganar.