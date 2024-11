Adele sufre pérdida de audición de un oído por una fuerte infección

La reconocida cantante británica Adele, compartió ante su público en Las Vegas, un problema de salud que ha afectado su audición. Durante su residencia en Las Vegas, específicamente en el escenario del Colosseum en Caesars Palace, la artista contó que perdió parte de la audición en su oído izquierdo debido a una infección.

Adele describió que esto ha sido, “la cosa más dolorosa que ha experimentado, llegando a asegurar que fue peor que el parto”. Asimismo, explicó que la infección fue causada por una rara bacteria acuática, lo que complicó su tratamiento.

La británica recibió antibióticos incorrectos, por lo que se prolongó el tiempo de su recuperación, aunque después mejoró y alivió un poco el dolor, aunque la pérdida auditiva persiste.

“Estuve tomando los antibióticos equivocados durante unos días y me dieron uno que empezó a hacer efecto. Quise cortarme la oreja varias veces... ya no me duele nada, lo cual es estupendo, pero estoy un poco sorda del oído izquierdo”, declaró la cantante